Mônica Salmaso diz que Minas Gerais renova a fé e a esperança no Brasil

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A temporada, curtíssima e especial, do concerto “Minas de todos os sons” foi, de longe, uma das apresentações mais emocionantes da Filarmônica de Minas Gerais. Sob regência do maestro José Soares e com participação da cantora Mônica Salmaso, a orquestra apresentou parcerias de Milton Nascimento com Tavinho Moura (“Noites do sertão”), Caetano Veloso (“Paula e Bebeto”, “A terceira margem do rio”), Ronaldo Bastos (“Cais”), Fernando Brant (“Travessia”, “Credo”, “Maria Solidária”, “Maria Maria”) e Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant (“Para Lennon e McCartney”).

• CLÁSSICOS

O roteiro incluiu também criações de Violeta Parra (“Casamiento de negros” e “Volver a los 17”, esta gravada por Bituca e Mercedes Sosa no disco “Geraes”, de 1976) e Villa-Lobos (“Bachianas brasileiras nº4: Ária/Cantiga”). Os arranjos foram assinados por Nelson Ayres, Rodrigo Morte, Rodrigo Bustamante, Marlon Humphreys-Lima e Tiago Costa.

• FÉ NO BRASIL

Visivelmente emocionada, Mônica Salmaso classificou o encontro como felicidade absoluta. “É minha honra cantar na Sala Minas Gerais com a Filarmônica e o maestro José Soares. Passamos uma semana vivendo o melhor da música. Este é o nosso ofício, mas nem sempre isso acontece. Muito menos assim”, afirmou ela no último concerto, sábado (2/5). “O mundo está tão torto que esta semana foi uma semana de cura, de vida. Tenho cada vez mais amor por essas Minas Gerais, lugar tão sério dentro de mim, que renova todo tipo de esperança, vontade e fé neste país. Volto para casa com muita saudade”, disse Mônica, agradecendo aos músicos, ao maestro José Soares e ao público, que lotou as três sessões.

Encontro emocionante entre a cantora Mônica Salmaso, Bebeto e o maestro José Soares marcou o fim das apresentações de 'Minas de todos os sons' William Gomes/Divulgação

• CONVIDADO ESPECIAL

Mônica revelou um motivo a mais para estar tão emocionada. “Temos a presença de Bebeto”, anunciou ao público, sábado (2/5), referindo-se a Carlos Alberto Pinto Gouvêa, o personagem de “Paula e Bebeto”, primeira parceria de Milton Nascimento com Caetano Veloso. Natural de Três Pontas, no Sul de Minas, onde Bituca foi criado, os dois são amigos desde os anos 1970. Bebeto fez backing vocal em “Saudades dos aviões da Panair” e “Leila”, faixas do álbum “Minas” (1975). Na época morando no Rio, Carlos Alberto ficou surpreso quando Milton lhe dedicou a “canção de protesto” pelo fim de seu namoro de adolescência com Paula. Gal Costa foi a primeira a gravá-la. “A canção que me tornou famoso é um pedaço da alma que Bituca deu para mim”, disse Bebeto em entrevista ao Estado de Minas em 2015.

• COINCIDÊNCIA

Graças a uma coincidência, Bebeto viu a versão da Filarmônica e Mônica Salmaso para sua música. Érico Fonseca, trompetista da orquestra, foi visitar o sogro na Residência Agatha Sênior, no Bairro Ouro Preto, em BH, e conheceu Carlos Alberto, que usa carreira de rodas devido a um derrame. Os dois ficaram amigos. Érico teve a ideia de convidar Bebeto para o concerto, e o ex de Paula ficou duplamente feliz, pois sua canção foi repetida no bis.

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• NOVA CHANCE

O regente José Soares destacou a presença do maestro Nelson Ayres na plateia. “Um músico extremamente importante”, elogiou, encerrando a noite de sábado com um convite ao público: “Esta orquestra é de todo mundo. Venham mais vezes.” Vale lembrar: esta segunda-feira (4/5) é a segunda chance para ser assinante das séries “Presto” e “Veloce” da Filarmônica em 2026.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.