Coral mineiro busca apoio para participar de Copa Mundial de Corais

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O Coral ARS Antiqua está movimentando a cidade para realizar um sonho. Convidado para representar o Brasil na Copa Mundial de Corais, em Barcelona, em outubro deste ano, o coral busca doações, seja através de vaquinha na internet ou doações de empresas. Formado por 36 coristas, sob regência da maestra Ângela Pinto Coelho, o grupo se reúne às segundas e quartas, das 19h às 20h30, no salão social da Igreja de Lourdes.



• CORO MISTO

Fundado em dezembro de 2019, o coral reúne cantores e regentes, amadores e profissionais, que passaram pelo Ars Nova, coral da UFMG. As atividades do coro formado por homens e mulheres começaram durante a pandemia, com a produção de vídeos postados nas redes sociais.

Dirigido pela maestra Ângela Pinto Coelho, ex-assistente do maestro Carlos Alberto, que regeu o Ars Nova, e pelo regente auxiliar, Hélcio Pereira, o Ars Antiqua tem repertório com peças dos períodos barroco e clássico, renascença, romantismo e música coral contemporânea, com ênfase às composições de autores brasileiros como Villa-Lobos, Guarnieri, Francisco Mignone, além da produção autoral de Carlos Alberto Pinto Fonseca. Obras do folclore nacional e internacional também fazem parte do repertório.



• DE VOLTA

Após hiato de mais de 10 anos, a cantora e compositora mineira Selmma Carvalho prepara o lançamento de seu quinto álbum de estúdio, “Pura razão do sentido”. O repertório reúne composições de Sérgio Moreira, Kleber Albuquerque, Tata Fernandes, Adolar Marin, Flávio Alves, Ederaldo Gentil, Murilo Antunes, Chico Amaral, Carlos Careqa e Reginaldo Bessa. Com produção musical de Paulo Santos, ex-integrante do Uakti, o álbum estará disponível nas plataformas de música a partir do próximo dia 12.



• A CANÇÃO E O LIVRO

Flora Gil participa nesta quarta (6/5) da Feira Literária Internacional de Tiradentes, na cidade histórica de Minas Gerais. Ela, Daniel Kondo e Bento Gil farão parte da mesa “Entre a canção e o livro”, que propõe novas leituras das canções.

No encontro com o público, Flora Gil abordará a circulação de canções do repertório em outros contextos; Daniel Kondo apresenta o processo de criação de publicações em torno da obra de Gilberto Gil, e Bento Gil interpreta, ao vivo, canções que inspiraram algumas das obras. “A obra do Gil segue em movimento. O livro não substitui a música, mas amplia o alcance do que ela pode ser”, diz Flora Gil.



• PAI E FILHA

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Martinho da Vila e Mart’nália passam pelo BeFly Hall com a turnê “Pai e filha”. O show vai rodar por 30 cidades e marca a despedida de Martinho das grandes turnês. A apresentação em Belo Horizonte está marcada para 4/9.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.