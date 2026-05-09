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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Receitas tradicionais estão sendo reunidas em livro 

Projeto da Talento Joias propõe registro das tradições e das memórias afetivas de suas clientes; publicação deverá ser lançada em dezembro

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
09/05/2026 02:00

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Receitas tradicionais ganham leitura do chef Túlio Pires - (crédito: Renata Melo/Divulgação)
Receitas tradicionais ganham leitura do chef Túlio Pires crédito: Renata Melo/Divulgação

A rotina de encontros em torno de uma mesa tem um novo sentido na Talento Joias. Até o final do ano, uma vez por mês, a joalheria vai ouvir histórias que surgiram em torno de outra mesa, aquela que une as famílias nas refeições.

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“O que acontece em torno de uma mesa é muito rico. Partilhamos as alegrias, dividimos os problemas, saboreamos a vida”, observa Maria Tereza Géo, que está à frente do projeto que pretende reunir mais de 40 receitas. “É um resgate das tradições e das memórias afetivas”, acrescenta.


• CONVIDADAS DO MÊS
O terceiro encontro foi realizado na última terça-feira (5/5), na loja Talento, em Lourdes. As convidadas do mês – Sandra Assumpção, Kátia Géo, Silvana Loureiro e Carol Machado – contaram, cada uma, os motivos pelos quais escolheram as receitas (pavê de amendoim, sorvete com frutas cristalizadas e calda de laranja quente, crostoli, atum em crosta de gergelim e molho teriyaki, com purê de wasabi), que estarão no caderno.

São escolhas, em sua maioria, emocionais e não necessariamente uma escolha culinária. Em cada reunião, Túlio Pires, do Rullus, reproduz as receitas apresentadas na noite.


• PÃOZINHO DE QUEIJO
Maria Tereza diz que, em torno das mesas de atendimento da Talento, além do clássico pãozinho de queijo com café (que é trocado em alguns momentos pelo espumante) são compartilhadas histórias das clientes que acabam se tornando grandes amigas.

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“Vender uma joia vai muito além do ato comercial. Esta relação nos convida para a intimidade da pessoa, que se estende para a família. O paralelo entre as duas mesas – de refeição e da joia – é muito interessante, rico e repleto de significados. Muitas histórias emocionantes estão sendo recontadas a cada encontro deste projeto”, diz.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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