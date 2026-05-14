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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Pai de Michael Jackson pediu justiça para o filho em BH

Joe Jackson esteve na capital mineira no ano seguinte à morte do Rei do Pop, para divulgar o livro ‘O que realmente aconteceu a Michael Jackson’

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
14/05/2026 02:00

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Joe Jackson na Livraria Leitura, do BH Shopping, em dezembro de 2010, durante lançamento do livro
Joe Jackson na Livraria Leitura, do BH Shopping, em dezembro de 2010, durante lançamento do livro "O que realmente aconteceu a Michael Jackson" crédito: Beto Magalhaes - 7/12/2010/EM/D.A Press

Figura controversa na história de Michael Jackson, Joe Jackson, o pai do Rei do Rock, esteve em Belo Horizonte em 2010, no ano seguinte à morte do filho. Ele veio para o lançamento do livro “O que realmente aconteceu a Michael Jackson” (Mundo Editorial, 336 páginas) escrito por Leonard Rowe, ex-produtor do Jackson 5 e amigo pessoal de Michael Jackson. Joe Jackson acompanhou Rowe no lançamento, na livraria Leitura do BH Shopping.

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• CONSPIRAÇÃO E GANÂNCIA
Leonard Rowe pretendia contar aspectos ocultos na morte do astro, que envolveriam corrupção, conspiração e ganância. Em entrevista ao Estado de Minas publicada em 8 de dezembro de 2010, o autor afirmou: “Tudo estava errado no último contrato de shows de Michael Jackson.

Eles estavam trapaceando, fazendo vendas paralelas de ingressos, o que ocasiona a perda de controle das vendas. Aquele contrato definia como Michael deveria se comportar, como seria pago pela AEG (produtora responsável pelo show do artista, que não chegou a ser realizado). Eram interesses da AEG e não dele”. Joe Jackson concordou com as afirmações de Rowe: “O que quero é justiça”, afirmou.


• COSTURA
A banda Malungo marcou para esta sexta-feira (15/5) o lançamento do xote “Me erra” em todas as plataformas de streaming. Formada por Flávia Ellen (voz), Léo Lana e Valéria Santos (voz e percussão) e Max Hebert (sanfona), a banda lança seu primeiro disco, “Costura”, em 5 de junho. O álbum tem oito faixas – seis autorais e duas releituras –, produção musical de Richard Neves e arranjos de Kiko Ribeiro.


• ITALIA AFFARI
Ana Vilela, gestora cultural da Casa Fiat de Cultura, recebeu a medalha Italia Affari 2026, comenda concedida pela Câmara Italiana de Comércio de Minas Gerais a personalidades que contribuem para o fortalecimento das relações culturais, econômicas e institucionais entre Brasil e Itália.

A solenidade foi realizada no Automóvel Clube, na última sexta-feira (8/5). Jornalista e relações públicas, Ana Vilela atua há 20 anos na gestão da Casa Fiat de Cultura e foi responsável pela estruturação da instituição desde sua inauguração.

Ao longo dessas duas décadas, conduziu mais de 100 exposições nacionais e internacionais, que somaram mais de 5 milhões de visitantes.

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• CONCERTO
Bruno Mars será homenageado pela Nova Orquestra em concerto neste sábado (16/5), na Sala Minas Gerais, em BH; e, no dia seguinte, no Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima, em Nova Lima.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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