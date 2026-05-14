Pai de Michael Jackson pediu justiça para o filho em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Figura controversa na história de Michael Jackson, Joe Jackson, o pai do Rei do Rock, esteve em Belo Horizonte em 2010, no ano seguinte à morte do filho. Ele veio para o lançamento do livro “O que realmente aconteceu a Michael Jackson” (Mundo Editorial, 336 páginas) escrito por Leonard Rowe, ex-produtor do Jackson 5 e amigo pessoal de Michael Jackson. Joe Jackson acompanhou Rowe no lançamento, na livraria Leitura do BH Shopping.



• CONSPIRAÇÃO E GANÂNCIA

Leonard Rowe pretendia contar aspectos ocultos na morte do astro, que envolveriam corrupção, conspiração e ganância. Em entrevista ao Estado de Minas publicada em 8 de dezembro de 2010, o autor afirmou: “Tudo estava errado no último contrato de shows de Michael Jackson.

Eles estavam trapaceando, fazendo vendas paralelas de ingressos, o que ocasiona a perda de controle das vendas. Aquele contrato definia como Michael deveria se comportar, como seria pago pela AEG (produtora responsável pelo show do artista, que não chegou a ser realizado). Eram interesses da AEG e não dele”. Joe Jackson concordou com as afirmações de Rowe: “O que quero é justiça”, afirmou.



• COSTURA

A banda Malungo marcou para esta sexta-feira (15/5) o lançamento do xote “Me erra” em todas as plataformas de streaming. Formada por Flávia Ellen (voz), Léo Lana e Valéria Santos (voz e percussão) e Max Hebert (sanfona), a banda lança seu primeiro disco, “Costura”, em 5 de junho. O álbum tem oito faixas – seis autorais e duas releituras –, produção musical de Richard Neves e arranjos de Kiko Ribeiro.



• ITALIA AFFARI

Ana Vilela, gestora cultural da Casa Fiat de Cultura, recebeu a medalha Italia Affari 2026, comenda concedida pela Câmara Italiana de Comércio de Minas Gerais a personalidades que contribuem para o fortalecimento das relações culturais, econômicas e institucionais entre Brasil e Itália.

A solenidade foi realizada no Automóvel Clube, na última sexta-feira (8/5). Jornalista e relações públicas, Ana Vilela atua há 20 anos na gestão da Casa Fiat de Cultura e foi responsável pela estruturação da instituição desde sua inauguração.

Ao longo dessas duas décadas, conduziu mais de 100 exposições nacionais e internacionais, que somaram mais de 5 milhões de visitantes.

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• CONCERTO

Bruno Mars será homenageado pela Nova Orquestra em concerto neste sábado (16/5), na Sala Minas Gerais, em BH; e, no dia seguinte, no Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima, em Nova Lima.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.