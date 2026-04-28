Michael Jackson: filme bate recorde e leva Rei do Pop ao Top 10 do Spotify

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cinebiografia “Michael” estabeleceu um novo recorde em sua estreia, tornando-se o maior lançamento de um filme biográfico na história dos Estados Unidos. O longa arrecadou mais de US$ 40 milhões em seu primeiro fim de semana, superando a marca anterior de US$ 33 milhões de “Oppenheimer”.

O impacto global foi ainda maior, com a bilheteria de “Michael” ultrapassando US$ 217 milhões. O resultado posicionou o filme como o mais visto mundialmente em seu fim de semana de estreia.

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O sucesso nas telas impulsionou a música do Rei do Pop a novos patamares. Pela primeira vez, Michael Jackson entrou para a lista dos dez artistas mais ouvidos globalmente no Spotify, ocupando a sétima posição no ranking de 26 de abril.

Sucessos nas paradas globais

O clássico “Billie Jean” alcançou um novo pico na plataforma, chegando ao sexto lugar mundial com 3,76 milhões de reproduções. Em seguida, “Beat it” aparece na 17ª posição, com 2,85 milhões de streams.

Outras faixas também figuraram entre as 200 mais escutadas globalmente. A lista inclui sucessos como:

“Smooth criminal”: #70 (1,77 milhão de streams)

“Don’t stop 'til you get enough”: #76 (1,71 milhão)

“They don’t care about us”: #97 (1,6 milhão)

“Rock with you”: #129 (1,42 milhão)

“The way you make me feel”: #145 (1,35 milhão)

As canções “Thriller”, “Human nature”, “Dirty Diana” e “Chicago” também marcaram presença no ranking mundial.

Desempenho no Brasil

No Brasil, Michael Jackson está entre os 50 artistas mais ouvidos na plataforma. “Billie Jean” e “Beat it” entraram no Top 100, ocupando as posições 58 e 86, respectivamente. A faixa “Smooth criminal” também aparece entre as 200 mais populares do país.

Além do streaming de áudio, quatro videoclipes do cantor estão entre os 100 mais assistidos no YouTube Brasil. Os resultados reforçam o legado atemporal de um dos maiores ícones da cultura mundial, que continua a mobilizar diferentes gerações.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.