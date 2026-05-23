Sala de cinema de rua em BH será palco de lançamento de coleção de moda

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Isis Henrique e Rafaela Rocha recebem convidados na próxima segunda-feira (25/5), no Cine Belas Artes, para lançar a coleção “Memória”, da Tuo Atelier. O encontro deve ser o primeiro em Belo Horizonte no formato “fashion film”, apresentado em sala de cinema. “A escolha por lançar a coleção por meio de 'fashion film' surge como um respiro diante da velocidade e do excesso imagético do tempo contemporâneo, em que tudo precisa caber em segundos e se dissolve antes de se tornar memória. O filme, assim como a coleção, propõe observação mais sensível sobre o tempo e sobre experiências que precisam ser vividas com calma para permanecerem”, conta Natália Aquino, estrategista de marketing da marca.

• NO CINE BRASIL

Com direção e roteiro de Celina Barbi, o “fashion film” mergulha no universo da literatura brasileira para construir memórias de uma feminilidade singular. “O principal cenário da narrativa é o Cine Theatro Brasil, espaço que recebe a campanha fotografada por Luiza Ananias”, acrescenta Natália Aquino. “A coleção reúne 15 vestidos desenvolvidos com tempo, originalidade e construção manual, pensados para atravessar momentos únicos e permanecer na memória”, emenda. A marca tem direção criativa de Isis Henrique e Rafaela Rocha.

• 115 ANOS

Celebração aberta ao público neste sábado (23/5), às 9h, na capela da instituição, marca o início da programação comemorativa dos 115 anos do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Fundado em 1911 pelas Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo, o estabelecimento iniciou suas atividades com 27 alunas, quando a capital mineira tinha pouco mais de uma década. No início, o colégio ficava na esquina das ruas Cláudio Manoel e Pernambuco, em imóvel que depois foi residência do pesquisador Hélio Gravatá. Dois anos mais tarde, com 80 alunas, o Sagrado foi transferido para a atual sede, na Rua Professor Moraes, prédio tombado pelo patrimônio histórico municipal em 1992.

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• HERANÇA BARROCA

A exposição “O sorriso do Barroco”, em cartaz na Casa Fiat de Cultura, foi prorrogada até 14 de junho. A mostra reúne 64 obras, entre pinturas e porcelanas, de Iuri Sarmento, artista mineiro que revisita a herança barroca sob perspectiva contemporânea. A entrada é gratuita.

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