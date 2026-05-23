Savassi Festival promove ensaios abertos e  shows gratuitos

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Passado, presente e futuro se encontram a partir deste domingo (24/5), no Savassi Festival. Em sua 24ª edição, o evento, como nos anos anteriores, começa pequeno e vai se alargando, até chegar ao próximo fim de semana, quando culmina com uma série de shows na Praça Floriano Peixoto. Nos oito dias de apresentações, aulas, ensaios abertos e masterclasses, o evento se desdobra em 10 espaços de Belo Horizonte.



A abertura, na tarde deste domingo, terá dois shows na pracinha do Clube de Jazz: a cantora Isaddora se apresenta com trio de piano, contrabaixo e bateria, e o maestro Néstor Lombida, prata da casa, comanda a Big Band do Clube.



O local, no encontro da Avenida do Contorno com a Rua Antônio de Albuquerque, foi reavivado desde a criação do Clube de Jazz do Café com Letras, quatro anos atrás. A pequena praça, que leva o nome de Sylvia Guimarães, poderá em breve ganhar novo nome. A Câmara Municipal já recebeu o pedido para que ela passe a se chamar Praça Célio Balona.



O multi-instrumentista morto em 4 de setembro de 2025, aos 86 anos, tocou várias vezes no Clube de Jazz. “Ele chegava cedo, passava o som e, quando terminava o show, falava que queria fazer outro”, relembra Bruno Golgher, proprietário do espaço e também idealizador do Savassi Festival.



Duas grandes perdas que a música mineira teve no ano passado, Balona e Lô Borges serão homenageadas no evento. O baterista Pingo Balona, filho de Célio, fez a curadoria da “Celebração da Música Mineira”, que será realizada no próximo sábado (30/5), na Praça Floriano Peixoto, em Santa Efigênia.



Marilton Borges, o primogênito dos 11 filhos de Salomão e Maricota Borges, completa 83 anos no próximo domingo (31/5). Um dia antes, ele lança o álbum “Do meu jeito” na abertura da celebração. Na sequência, haverá um tributo a Balona com a participação de Toninho Horta, Wagner Tiso, Nivaldo Ornelas e Gilson Peranzzetta.



Homenagens

Todos eles, mais Robertinho Silva, serão homenageados no Prêmio Jazz de Minas. Na noite de encerramento do festival, a banda O Clube – formada pelo cantor e violonista Rodrigo Borges, o baixista Felipe Fantoni e Pingo Balona –, mais todos os convidados supracitados fazem show em homenagem a Milton Nascimento e Lô.



Principal baterista do álbum “Clube da esquina” e músico que acompanhou Milton por quase três décadas, Robertinho Silva, que completa 85 anos em 1º de junho, virá a BH para uma série de performances no festival. Fará masterclass na Escola de Música da UFMG e show no Clube de Jazz.



“O Savassi Festival tem um monte de subprojetos. O Palco UFMG, o Jovens Talentos do Jazz e o Jazz Remixed têm processo seletivo, que redundam na programação”, diz Golgher, que prima sempre pela maior diversidade para a construção do evento. “É um evento que já teve vários formatos”, observa. Nesta edição, boa parte dos encontros vai se dar no Clube de Jazz, na recém-inaugurada Ototoi e na pracinha que une os dois espaços.



Além da celebração dos grandes, e da participação de gente do naipe de Cristóvão Bastos e Juarez Moreira, o evento reúne muita gente jovem – no palco e na plateia. Xodó do festival, o Jazzinho tem atrações dedicadas às crianças. Nesta edição, participam o Favela Brass, iniciativa carioca formada por crianças e adolescentes dos morros, e o Barbatuques, paulistano, que mistura música e brincadeira.



O programa “Mulheres na música instrumental” vai encerrar o festival neste ano, também na Floriano Peixoto. As pianistas Luisa Mitre e Bianca Gismonti farão seus respectivos shows – a primeira com o formato de quinteto e a segunda, com um trio. Será também com um quinteto que Léa Freire, flautista, compositora, arranjadora e precursora na música instrumental vai fechar o evento.



DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

Terça (26/5)

. Pianista Evan Megaro se apresenta com grupo Os Gatos Felizes: às 17h30 ensaio aberto (gratuito) no Clube de Jazz; às 18h sessão de audição de álbum no Ototoi (gratuito) e às 20h show no Clube de Jazz (a partir de R$ 20)

Quarta (27/5)

• Masterclass deRobertinho Silva, às 9h, na Escola de Música da UFMG (gratuito)

Quinta (28/5)

• Robertinho Silva faz ensaio aberto, às 18h30, no Clube de Jazz (gratuito), e às 20h30 faz show no mesmo local (a partir de R$ 20)

• Juarez Moreira recebe Cristóvão Bastos às 19h30 no Conservatório UFMG (gratuito)

Sexta (29/5)

•Gilson Peranzzetta e Marcel Powell fazem ensaio aberto, às 18h30, no Clube de Jazz (gratuito), e às 21h fazem show no mesmo local (a partir de R$ 20)

Sábado (30/5)

•Projeto Jazzinho com shows de Favela Brass (11h) e Barbatuques (12h15), na Praça Floriano Peixoto

(gratuito)



•Léa Freire Quinteto faz ensaio aberto, às 16h30, no Clube de Jazz (gratuito), e às 21h show no mesmo local (a partir de R$ 20)



•Glaw Nader se apresenta na pracinha do Clube de Jazz às 17h30 (gratuito)



•Show “Celebração da música mineira”, a partir das 17h, na Praça Floriano Peixoto: Marilton Borges lança o álbum “Do meu jeito”; Wagner Tiso, Toninho Horta, Gilson Peranzzetta e Nivaldo Ornelas participam de tributo a Célio Balona; e banda O Clube homenageia Milton Nascimento e Lô Borges com a participação de músicos que fizeram parte do movimento (gratuito)

Domingo (31/5)

•Na Praça Floriano Peixoto, a partir das 17h, shows de Luisa Mitre Quinteto, Bianca Gismonti Trio e Léa Freire Quinteto (gratuito)

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SAVASSI FESTIVAL

Deste domingo (24/5) ao próximo domingo (31/5). Na abertura, show com Isaddora (16h) e Néstor LombidaeBig Band do Clube (17h30), na pracinha do Clube de Jazz do Café (Avenida do Contorno com Rua Antônio de Albuquerque). Programação completa no site do festival.