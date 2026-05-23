Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA

Savassi Festival promove ensaios abertos e  shows gratuitos

Edição 2026 do evento, que começa no domingo (24/5), propõe sete dias de contato com vertentes do jazz e faz tributo ao Clube da Esquina na Floriano Peixoto

Publicidade
Carregando...
Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
23/05/2026 02:00

compartilhe

SIGA
×
Fotografia mostra o baterista Robertinho Silva tocando seu instrumento
O baterista Robertinho Silva faz show, oferece masterclass e recebe homenagem no festival crédito: Pedro Lima/Divulgação

Passado, presente e futuro se encontram a partir deste domingo (24/5), no Savassi Festival. Em sua 24ª edição, o evento, como nos anos anteriores, começa pequeno e vai se alargando, até chegar ao próximo fim de semana, quando culmina com uma série de shows na Praça Floriano Peixoto. Nos oito dias de apresentações, aulas, ensaios abertos e masterclasses, o evento se desdobra em 10 espaços de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais


A abertura, na tarde deste domingo, terá dois shows na pracinha do Clube de Jazz: a cantora Isaddora se apresenta com trio de piano, contrabaixo e bateria, e o maestro Néstor Lombida, prata da casa, comanda a Big Band do Clube.


O local, no encontro da Avenida do Contorno com a Rua Antônio de Albuquerque, foi reavivado desde a criação do Clube de Jazz do Café com Letras, quatro anos atrás. A pequena praça, que leva o nome de Sylvia Guimarães, poderá em breve ganhar novo nome. A Câmara Municipal já recebeu o pedido para que ela passe a se chamar Praça Célio Balona.


O multi-instrumentista morto em 4 de setembro de 2025, aos 86 anos, tocou várias vezes no Clube de Jazz. “Ele chegava cedo, passava o som e, quando terminava o show, falava que queria fazer outro”, relembra Bruno Golgher, proprietário do espaço e também idealizador do Savassi Festival.


Duas grandes perdas que a música mineira teve no ano passado, Balona e Lô Borges serão homenageadas no evento. O baterista Pingo Balona, filho de Célio, fez a curadoria da “Celebração da Música Mineira”, que será realizada no próximo sábado (30/5), na Praça Floriano Peixoto, em Santa Efigênia.


Marilton Borges, o primogênito dos 11 filhos de Salomão e Maricota Borges, completa 83 anos no próximo domingo (31/5). Um dia antes, ele lança o álbum “Do meu jeito” na abertura da celebração. Na sequência, haverá um tributo a Balona com a participação de Toninho Horta, Wagner Tiso, Nivaldo Ornelas e Gilson Peranzzetta.


Homenagens

Todos eles, mais Robertinho Silva, serão homenageados no Prêmio Jazz de Minas. Na noite de encerramento do festival, a banda O Clube – formada pelo cantor e violonista Rodrigo Borges, o baixista Felipe Fantoni e Pingo Balona –, mais todos os convidados supracitados fazem show em homenagem a Milton Nascimento e Lô.


Principal baterista do álbum “Clube da esquina” e músico que acompanhou Milton por quase três décadas, Robertinho Silva, que completa 85 anos em 1º de junho, virá a BH para uma série de performances no festival. Fará masterclass na Escola de Música da UFMG e show no Clube de Jazz.


“O Savassi Festival tem um monte de subprojetos. O Palco UFMG, o Jovens Talentos do Jazz e o Jazz Remixed têm processo seletivo, que redundam na programação”, diz Golgher, que prima sempre pela maior diversidade para a construção do evento. “É um evento que já teve vários formatos”, observa. Nesta edição, boa parte dos encontros vai se dar no Clube de Jazz, na recém-inaugurada Ototoi e na pracinha que une os dois espaços.


Além da celebração dos grandes, e da participação de gente do naipe de Cristóvão Bastos e Juarez Moreira, o evento reúne muita gente jovem – no palco e na plateia. Xodó do festival, o Jazzinho tem atrações dedicadas às crianças. Nesta edição, participam o Favela Brass, iniciativa carioca formada por crianças e adolescentes dos morros, e o Barbatuques, paulistano, que mistura música e brincadeira.


O programa “Mulheres na música instrumental” vai encerrar o festival neste ano, também na Floriano Peixoto. As pianistas Luisa Mitre e Bianca Gismonti farão seus respectivos shows – a primeira com o formato de quinteto e a segunda, com um trio. Será também com um quinteto que Léa Freire, flautista, compositora, arranjadora e precursora na música instrumental vai fechar o evento.


DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

Terça (26/5)

. Pianista Evan Megaro se apresenta com grupo Os Gatos Felizes: às 17h30 ensaio aberto (gratuito) no Clube de Jazz; às 18h sessão de audição de álbum no Ototoi (gratuito) e às 20h show no Clube de Jazz (a partir de R$ 20)

Quarta (27/5)

• Masterclass deRobertinho Silva, às 9h, na Escola de Música da UFMG (gratuito)

Quinta (28/5)

• Robertinho Silva faz ensaio aberto, às 18h30, no Clube de Jazz (gratuito), e às 20h30 faz show no mesmo local (a partir de R$ 20)
• Juarez Moreira recebe Cristóvão Bastos às 19h30 no Conservatório UFMG (gratuito)

Sexta (29/5)

•Gilson Peranzzetta e Marcel Powell fazem ensaio aberto, às 18h30, no Clube de Jazz (gratuito), e às 21h fazem show no mesmo local (a partir de R$ 20)

Sábado (30/5)

•Projeto Jazzinho com shows de Favela Brass (11h) e Barbatuques (12h15), na Praça Floriano Peixoto
(gratuito)


•Léa Freire Quinteto faz ensaio aberto, às 16h30, no Clube de Jazz (gratuito), e às 21h show no mesmo local (a partir de R$ 20)


•Glaw Nader se apresenta na pracinha do Clube de Jazz às 17h30 (gratuito)


•Show “Celebração da música mineira”, a partir das 17h, na Praça Floriano Peixoto: Marilton Borges lança o álbum “Do meu jeito”; Wagner Tiso, Toninho Horta, Gilson Peranzzetta e Nivaldo Ornelas participam de tributo a Célio Balona; e banda O Clube homenageia Milton Nascimento e Lô Borges com a participação de músicos que fizeram parte do movimento (gratuito)

Domingo (31/5)

•Na Praça Floriano Peixoto, a partir das 17h, shows de Luisa Mitre Quinteto, Bianca Gismonti Trio e Léa Freire Quinteto (gratuito)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


SAVASSI FESTIVAL
Deste domingo (24/5) ao próximo domingo (31/5). Na abertura, show com Isaddora (16h) e Néstor LombidaeBig Band do Clube (17h30), na pracinha do Clube de Jazz do Café (Avenida do Contorno com Rua Antônio de Albuquerque). Programação completa no site do festival

Tópicos relacionados:

bh festival guitarra-jazzistica musica show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay