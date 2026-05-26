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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Lado B da obra de Caetano e Gil rende show memorável 

Patricia Ahmaral, Marcelo Veronez, Pedro Morais e Sérgio Pererê interpretaram com brilho 24 parcerias dos baianos, no projeto Uma Voz, Um Instrumento

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
26/05/2026 02:00 - atualizado 26/05/2026 08:34

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Marcelo Veronez foi o convidado de Patricia Ahmaral para a interpretação de
Marcelo Veronez foi o convidado de Patricia Ahmaral para a interpretação de crédito: Sâmara Oliveira/Divulgação 

Dez anos atrás, Caetano e Gil rodaram o país com a bela turnê “Dois amigos, um século de música”, com canções que marcaram a trajetória de ambos. A turnê passou por Belo Horizonte, em setembro de 2015. Daquele repertório de 30 músicas, as composições não se restringiam a músicas assinadas por um e por outro.

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Havia também parcerias dos baianos, como “As camélias do quilombo do Leblon” e “São João, Xangô Menino”, do disco “Doces Bárbaros” (1976), composição feita a quatro mãos por Caetano e Gil. No último domingo (24/5), o produtor Pedrinho Alves Madeira proporcionou ao público de BH outro emocionante encontro com a obra de Caetano e Gil, com o projeto Uma Voz, Um Instrumento. 


• GIL & CAETANO
O roteiro do show de Patricia Ahmaral e convidados – Marcelo Veronez, Pedro Morais e Sérgio Pererê – apresentado no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas teve exclusivamente canções compostas em parceria por Caetano e Gil.

“As camélias do quilombo do Leblon”, e “São João, Xangô Menino” não foram esquecidas por Pedrinho, que fez uma escolha certeira de 24 canções, sendo a maioria pertencente ao Lado B da obra dos artistas, numa demonstração da cultura musical do produtor e de sua paixão pela obra dos baianos.


• ATENTOS E FORTES
Patricia Ahmaral demonstrou domínio do repertório, que ela interpretou com intensidade, arrancando da plateia gritos de “Bravo!” e “Maravilhosa”. Os três convidados da noite tiveram participação breve, mas foram momentos memoráveis. Veronez brilhou com “Divino maravilhoso”, Pedro Morais foi magistral na interpretação de “Dada” e “Eu e ela estávamos ali encostados na parede” (aqui, parceria de Gil, Caetano e Zé Agripino), e Pererê emprestou seu grande talento a uma interpretação emocionada de “As Ayabás”. No palco, os cantores tiveram a companhia dos músicos Rogério Delayon e Bill Lucas.

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• DÉCADA DE SUCESSO
“Divino Maravilhoso - As parcerias entre Caetano e Gil” foi o terceiro dos cincos shows comemorativos aos 10 anos do projeto Uma Voz, Um Instrumento. A agenda segue em junho com “Tiê convida Vitor Santana” e, em julho, Zeca Baleiro e Swami Jr. interpretando Dolores Duran.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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