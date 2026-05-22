Dia de Santa Rita terá missa e procissão na paróquia do Bairro São Pedro

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Os padres Antônio de Castro Coutinho e Sérgio Ladeira se revezam nesta sexta-feira (22/5), dia de Santa Rita de Cássia, nas missas da paróquia no Bairro São Pedro. A primeira está marcada para as 5h30 e a última para as 19h30. Depois de cada celebração, haverá bênção das rosas. Procissão percorrerá as ruas São Domingos do Prata, Lavras, Tupaciguara, Viçosa, Raimundo Correia e Padre Severino, retornando à São Domingos do Prata.

Atualmente, a paróquia faz campanha para a reforma de seu telhado, com contribuições no Pix 17.505.249/0056-25. O interior da simpática igreja reúne pinturas do artista plástico Fernando Vignoli (1960-2016).



• ORGULHO NERD

Cerca de 80 artistas do país estarão reunidos em BH, em 29 de maio, na 8ª CDQCON, feira realizada pela Casa dos Quadrinhos, com programação gratuita para públicos de todas as idades. As atividades ocorrerão no anexo da Biblioteca Pública Estadual (Rua da Bahia, 1.889, Funcionários) e, pela primeira vez, no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade, 680, Funcionários). Parceria com o Museu É Nerd, a feira celebra o Mês do Orgulho Nerd. Será homenageada Tania Anaya, pioneira do cinema de animação em Minas.



• MÚSICA NA BIBLIOTECA

O lançamento do projeto e do disco “Utupê recebe Mônica Salmaso, Davi Fonseca e Teco Cardoso” foi marcado pela audição do álbum, apresentação ao vivo e exibição dos vídeos dirigidos por Lucca Mezzacappa. Realizado na segunda-feira (18/5), o evento lotou a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, na Praça da Liberdade.

Fernanda Takai, John Ulhoa e Paulo André (de óculos e camiseta preta) no lançamento da Utupê Oficina Sonora, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais Divulgação



• BORDADO SOBRE PAPEL

Dedicada ao diálogo entre a textura do papel e a vivacidade da chita, no qual o bordado se revela não apenas como técnica, mas como “fazer visual” carregado de história e sensibilidade, oficina será conduzida por Rita de Souza, neste sábado (23/5), das 10h às 12h, na Casa Fiat de Cultura. A artista resgata motivos florais do imaginário popular e convida cada participante a reinventá-los.

A partir de pontos clássicos e desenhos prévios, a proposta é aprender a técnica para, logo em seguida, deixar a criatividade conduzir o bordado. A atividade gratuita é destinada a maiores de 18 anos, com vagas limitadas. Rita está em cartaz na Piccola Galleria da Casa Fiat com a exposição “Reparar entre linhas”.

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• “VAGALUMENS”

1MPAR, de Belo Horizonte, está entre os selecionados para a exposição “Panorama”, que reúne 149 trabalhos de artistas do Brasil e exterior, a partir de segunda-feira (25/5), na Funarte MG e no Centro Cultural da Escola de Design. Na instalação “Vagalumens”, ele convida o público a mergulhar em um ecossistema noturno reimaginado, onde tecnologia e a natureza se entrelaçam. Até 26 de junho, a obra ocupará a galeria da Escola de Design, na Praça da Liberdade. “Panorama” é um dos principais espaços de difusão da arte digital no Brasil, abrangendo instalações, esculturas tecnológicas, obras interativas e videoartes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.