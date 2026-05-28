Mostra de Cinema Árabe Feminino chega ao Cine Santa Tereza

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O Cine Santa Tereza recebe até domingo (31/5), mais uma edição da Mostra de Cinema Árabe Feminino, com 25 produções dirigidas por mulheres árabes residentes em seus países de origem ou em diáspora. A curadoria, assinada pelas pesquisadoras Analu Bambirra e Carol Almeida, engloba filmes narrativos, documentais, experimentais e videoartes.

A sessão de abertura foi na quarta-feira (27/5), com o filme “Sudão, lembre de nós”, documentário de 2024, dirigido por Hind Meddeb em coprodução com a França, Tunísia e Catar.

“A mostra veio de um desejo de ter acesso a filmes feitos por mulheres árabes. Eu estava muito interessada em ver mais conteúdos, mais filmes com esse recorte mas eu não encontrava em lugar nenhum. A partir desse incômodo eu pensei nesse projeto e é um processo de aprofundamento, porque a cada edição nós descobrimos ainda mais diretoras, é uma pesquisa interessante”, explica Analu Bambirra. A primeira edição foi em 2019 e exibiu 150 filmes.

Nesta edição, a lista também é longa e variada: “Sudão, lembre de nós” (2024); “Os três desaparecimentos de Soad Hosni” (2011); “Memória da terra” (2013); “Febre 40º” (2021); “Festa na Caps” (2018); “Rainhas” (2022); “Minha pátria” (2024); “Dançando a Palestina” (2024); “Neo Nahda” (2023); “Já visto” (2024); “O silêncio elementar” (2024); “Trem-trens 2: um desvio” (1999-2017); “O projeto Adam Basma” (2020); “Um retrato de Michel” (2024); “Carta para um amigo” (2019); “Recorrências perpétuas” (2016); “Uma vida suspensa” (1985); “Uma pedra atirada” (2024); “Nós começamos medindo distâncias” (2009) e “Vibrações de gaza” (2023).

Segundo a pesquisadora, os filmes selecionados precisam ser dirigidos por mulheres. “Quando buscamos os filmes, procuramos aqueles que trazem a pluralidade de olhares que divergem do que temos como senso comum no ocidente sobre o que é o mundo árabe e a mulher árabe.”

Os filmes da mostra possuem propostas estéticas e narrativas diversas, que vão desde política, à memória e à imaginação. Segundo Analu Bambirra, o questionamento de “serem filmes sobre violência” ou “serem filmes sobre romance” sempre chegam até as curadoras, reforçando o estereótipo da mulher árabe, como se as duas temáticas fossem os únicos assuntos que poderiam ser ditos por elas.

Um dos destaques da mostra é o documentário “Os três desaparecimentos de Soad Hosni”, dirigido por Raina Stephan, do Líbano, lançado em 2011. Na quinta-feira (28/5), às 16h30, há sessão seguida de roda de conversa com a pesquisadora Juliana Gusman. Por meio do trabalho da atriz Soad Hosni – um dos maiores símbolos do cinema Egipcío, especialmente entre os anos 1960 e 1990 –, o filme aborda uma era rica e versátil da produção cinematográfica do país.

“A diretora teve acesso a dezenas de filmes da Soad Hosni, dirigiu e organizou o documentário contando a história da atriz. O filme, mesmo que não seja tão recente, é incrível e traz várias discussões, não apenas sobre montagem e aspectos técnicos, mas também sobre produção de sentido. É uma criação, uma fabulação da história dessa figura egípcia.” Para a pesquisadora, a mostra quebra um pouco do que se espera sobre o mundo árabe e sobre a ideia do que é a mulher árabe.

Mostra de Cinema Árabe Feminino

Data: 27 a 31/5

Local: Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza)

*Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do cinema uma hora antes da sessão.

Confira a programação completa

28/05/2026 | Quinta-feira | 16:30

“Os Três Desaparecimentos de Soad Hosni” (Rania Stephan | Líbano | Documentário/Experimental | 2011 | 70’)

28/05/2026 | Quinta-feira | 19:00

“Memória da terra” (Samira Badran | Espanha | Animação/Experimental | 2013 |13’)

“Febre 40º” (Natália Reis | Brasil | Experimental | 2021 | 6’)

“Festa na Caps” (Meriem Bennani | Estados Unidos, Marrocos | Experimental | 2018 | 26’)

29/05/2026 | Sexta-feira | 15:00

“Rainhas” (Yasmine Benkiran | Marrocos, França | Ficção | 2022 | 83’)



29/05/2026 | Sexta-feira | 17:00

“Minha Pátria” (Tabarak Abbas | Suíça | Animação | 2024 | 12’)



“Dançando a Palestina” (Lamees Almakkawy | Reino Unido, Palestina | Documentário/Experimental | 2024 | 37’)

“Neo Nahda” (May Ziadé | Reino Unido | Ficção | 2023 | 12’)



29/05/2026 | Sexta-feira | 19:00

“Já Visto” (Natália Reis | Brasil | Experimental | 2024 | 3’)



“O Silêncio Elementar” (Mariana Melo | Brasil | Documentário | 2024 | 15’)



“Trem-Trens 2: Um Desvio” (Rania Stephan | Líbano | Documentário/Experimental | 1999-2017 | 30’)



30/05/2026 | Sábado | 16:30

“O Projeto Adam Basma” (Leila Basma | Líbano, República Tcheca | Documentário | 2020 | 15’)



“Um Retrato de Michel” (Christine Gedeon | Estados Unidos, Alemanha | Documentário | 2024 | 44’)



30/05/2026 | Sábado | 18:30

“Carta para um amigo” (Emily Jacir | Palestina | Documentário | 2019 | 43’)

“Recorrências Perpétuas” (Reem Shilleh | Palestina, Dinamarca, Japão, Itália, Líbano, Países Baixos, Alemanha Ocidental | Documentário | 2016 | 60’)



31/05/2026 | Domingo | 16:30



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“Uma Vida Suspensa” (Jocelyne Saab | França, Líbano | Ficção | 1985 | 90’)



31/05/2026 | Domingo | 18:30