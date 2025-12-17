Assine
Festas do Nordeste: um guia para os maiores eventos culturais da região

A cultura nordestina vai muito além do Carnaval; conheça o São João, o Bumba Meu Boi e outras festas populares que animam a região o ano todo

JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
17/12/2025 15:00

Festas do Nordeste: um guia para os maiores eventos culturais da região
As ricamente adornadas indumentárias dos &#39;sotaques&#39; são um dos elementos marcantes da festa do Bumba Meu Boi no Maranhão. crédito: Marcos Leandro Lago Palhano/ Wikimedia Commons

O Nordeste brasileiro pulsa com festas populares que vão muito além do conhecido Carnaval. Durante todo o ano, a região se transforma em um palco de tradições, música e cores, atraindo visitantes que buscam uma imersão cultural autêntica. O calendário é repleto de eventos que celebram a identidade local com uma energia contagiante.

As comemorações juninas, por exemplo, mobilizam estados inteiros. As festas de São João em Campina Grande, na Paraíba, e em Caruaru, em Pernambuco, disputam o título de maior do mundo. Durante todo o mês de junho, as cidades se enchem de bandeirinhas coloridas, fogueiras e shows de forró que duram até o amanhecer. As quadrilhas juninas apresentam espetáculos coreografados e as comidas típicas, à base de milho, são uma atração à parte.

Bumba Meu Boi: o teatro a céu aberto do Maranhão

Em São Luís, no Maranhão, o mês de junho também é marcado pela festa do Bumba Meu Boi, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. O evento é uma mistura de teatro, dança e música que conta a história da ressurreição de um boi. Grupos folclóricos, conhecidos como "sotaques", desfilam com indumentárias ricas em detalhes e bordados, embalados por diferentes ritmos e instrumentos. A celebração toma conta dos "arraiais" espalhados pela cidade, envolvendo toda a comunidade.

Carnaval: ritmos que arrastam multidões

Quando se fala em Carnaval, o Nordeste mostra sua diversidade. Em Salvador, na Bahia, os trios elétricos arrastam milhões de foliões pelos circuitos da cidade ao som do axé. A festa é democrática, com espaços para quem quer seguir os blocos ou curtir nos camarotes. Já em Pernambuco, o Carnaval de Olinda é famoso por seus bonecos gigantes e pelo frevo, um ritmo frenético que se dança com uma pequena sombrinha colorida. No Recife, o Marco Zero se torna o coração do Galo da Madrugada, considerado o maior bloco de rua do mundo.

Festa de Iemanjá: a fé que vem do mar

No dia 2 de fevereiro, as praias de Salvador, principalmente a do Rio Vermelho, se cobrem de azul e branco para a Festa de Iemanjá. A celebração de origem africana homenageia a "Rainha do Mar". Milhares de pessoas, vestidas de branco, levam oferendas como flores, perfumes e espelhos ao mar, em um dos mais belos espetáculos de fé do país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

