Festa junina pesa no bolso com alta de preços em Belo Horizonte

Com a temporada de festas juninas chegando, consumidores de Belo Horizonte podem encontrar itens para as celebrações com uma variação de preço de até 162,7% a depender do supermercado em que faz a compra. Os preços também estão mais altos em comparação com 2025. É o que mostra um levantamento do site Mercado Mineiro, em parceria com o aplicativo comOferta, que analisou os valores praticados entre os dias 25 e 29 de maio, com resultados divulgados nesta segunda-feira (1º/6).

De acordo com a pesquisa, a variação do preço de alguns produtos impacta diretamente no bolso do consumidor. É o caso do gengibre, essencial no tradicional quentão. Vendida ao quilo, a especiaria foi encontrada com preços que oscilam entre R$ 7,99 e R$ 20,99, com variação de 162,7% do preço. Outro destaque do levantamento é a canjica branca da marca Yoki, achada com os preços entre entre R$ 4,98 e R$ 11,99, uma diferença de 140,76%.

O terceiro lugar das variações é ocupado pela mandioca que, vendida ao quilo, foi encontrada com os preços entre R$ 2,49 e R$ 5,99, mostrando uma oscilação de 140,56%. A quarta e quinta maiores variações são da canjiquinha da Yoki que, vendida com o preço entre R$ 3,96 a R$ 8,49, tem variação de 114,39% no preço; e do milho de pipoca também da Yoki, que foi encontrado com os preços entre R$ 3,48 e R$ 7,30, com variação de 109,77%.

Outros itens com altas variações nos preços são a linguiça calabresa que, vendida ao quilo, foi achada custando entre R$ 19,98 e R$ 37,48, com variação de preço em 87,59%, ao passo que o coco ralado, vendido a cada 100g, foi achado com oscilação de preço em 82%, comercializado entre R$ 4,39 e R$ 7,99.

O milho de pipoca tradicional de micro-ondas da Yoki foi encontrado com uma variação de preço de 79,5%, com preços variando entre R$ 2,78 e R$ 4,99, enquanto o quilo do bacon, por sua vez, foi achado custando entre R$ 24,98 e R$ 42,19, com disparidade de 68,90%.

O caso é parecido com o milho de canjica da marca Yoki, que foi encontrado com os preços entre R$ 6,59 e R$ 10,98, apresentando uma variação de 66,62%; o leite condensado da Piracanjuba, que foi encontrado com uma variação de 60,12%, com preços entre R$ 4,99 e R$ 7,99; o leite condensado Moça, que variou o preço em 50%, com preços entre R$ 5,99 e R$ 8,99; e o amendoim branco da marca Pachá, encontrado com os preços entre R$ 6,98 e R$ 9,99, com uma variação de 43,12%.

Produtos com as maiores variações de preço:

Gengibre

Canjica branca da Yoki

Mandioca

Canjiquinha da Yoki

Milho de pipoca da Yoki

Linguiça calabresa

Coco ralado

Milho de pipoca tradicional de micro-ondas da Yoki

Bacon

Milho de canjica da Yoki

Leite condensado da Piracanjuba

Leite condensado Moça

Amendoim branco da Pachá

Crescimento de preço de 2025 a 2026

O consumidor sente um peso maior quando compara os gastos em festa junina no ano passado. Ao considerar o preço do feijão carioca da Pachá, por exemplo, o produto é vendido 65% mais caro, saindo da média de R$ 5,89 para R$ 9,77. Já o feijão preto Turamã saiu da média de R$ 5,86 para R$ 8,46, subindo 44%.

Outros aumentos registrados foram o preço da paçoquinha da Santa Helena, de 216g, que passou da média de R$ 10,99 para R$ 15,74, com aumento de 43%; e o da paçoca de rolha da mesma marca, de 350g, que subiu de R$ 20,14 para R$ 27,45, registrando um aumento de 36,27%.

O leite de coco da marca Copra, de 200 ml, teve aumento de preço em 29,82%, passando de R$ 3,84 para R$ 4,99; enquanto o mesmo produto da marca Sococo subiu 23,76%, com aumento do preço de R$ 7,35 para R$ 9,10. Já a farofa pronta da Yoki subiu de R$ 6,92 para R$ 7,76, com aumento de 12%.

Por outro lado, o preço médio das canjicas baixou. Da marca Codil, a canjica branca vendida a 500g foi encontrada com o preço de R$ 4,49, 25% a menos que 2025, que era vendida na média de R$ 5,99. Já a canjiquinha Anchieta, do mesmo peso, caiu de R$ 3,95 para R$ 2,15 em média, uma redução de 45%. O amendoim torrado da Pachá de 500g caiu de R$ 9,86 para R$ 9,18, apresentando uma redução de 6.90%.

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Aumentaram de preço:

Feijão carioca da Pachá

Feijão preto Turamã

Paçoquinha da Santa Helena (216g)

Paçoca de rolha da Santa Helena (350g)

Leite de coco da Copra (200 ml)

Leite de coco da Sococo

Farofa pronta da Yoki

Diminuíram de preço:

Canjica branca da Codil (500g)

Canjiquinha Anchieta (500g)

Amendoim torrado da Pachá (500g)



A pesquisa completa pode ser encontrada no site do MercadoMineiro.