Rota das Festas Juninas: 5 cidades em Minas para pular fogueira

Com a chegada de junho, Minas Gerais já se enche do cheiro de quentão, do colorido das bandeirinhas e do som contagiante da sanfona. O estado, famoso por sua hospitalidade e gastronomia, se transforma em um dos principais destinos para quem busca festas juninas autênticas e cheias de tradição. Os "arraiás" mineiros oferecem uma imersão cultural completa, com danças, comidas típicas e muita alegria.

Para quem deseja pular fogueira e aproveitar o melhor do clima junino, algumas cidades se destacam com programações que atraem visitantes de todo o Brasil. Selecionamos cinco destinos imperdíveis para incluir na sua rota junina por Minas Gerais. O estado realiza em 2026 o programa Minas Junina, que reúne mais de 700 festejos em cerca de 400 municípios, fortalecendo a cultura popular e o turismo regional.

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Belo Horizonte

A capital mineira sedia o "Arraial de Belô", um dos maiores eventos do gênero no país. Em 2026, a festa chega à sua 47ª edição e acontece no Mineirinho (Arena Vera Cruz) nos dias 24, 25 e 26 de julho, além de 1º e 2 de agosto. O evento combina um grande concurso de quadrilhas com shows de artistas nacionais e uma vila gastronômica. A área externa com as apresentações culturais é gratuita, enquanto os shows na área interna são pagos. Além do Arraial de Belô, a capital também sedia o Arraiá da Liberdade, que em 27 de junho traz o Arraial Dona Lucinha aos jardins do Palácio da Liberdade, com entrada gratuita.

Ouro Preto

Imagine curtir um "arraiá" com as ladeiras de pedra e as igrejas barrocas como cenário. Em Ouro Preto, a festa junina ganha um charme único. Além das celebrações de rua organizadas pela prefeitura, as festas promovidas pelas repúblicas estudantis são famosas pela animação. A cidade histórica respira cultura, e em junho essa atmosfera se mistura com o forró e o sabor do feijão-tropeiro.

São João del-Rei

O próprio nome da cidade já entrega sua vocação para as comemorações de junho. A festa em homenagem ao padroeiro, São João Batista, é uma das mais tradicionais do estado, com celebrações que se intensificam próximo ao dia 24 de junho. O evento mescla o sagrado e o profano, com missas, procissões e o repique dos sinos das igrejas históricas. As ruas são tomadas por fogueiras, barracas de comidas e apresentações de quadrilhas, mantendo vivas as tradições passadas por gerações.

Diamantina

No coração do Vale do Jequitinhonha, Diamantina oferece uma festa junina que valoriza as raízes da cultura popular mineira. Os arraiais locais são conhecidos pelo forró pé de serra, pelas apresentações folclóricas e pela culinária típica. Dançar quadrilha no centro histórico da cidade, tombado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, é uma experiência que conecta o visitante à verdadeira alma do sertão mineiro.

Montes Claros

Considerada a capital do norte de Minas, Montes Claros realiza festas juninas que refletem a forte identidade cultural da região e integram o circuito Minas Junina 2026. Os eventos são marcados por grandes shows de forró, que atraem multidões, e por um forte apego às tradições sertanejas. As festas da cidade são conhecidas pela energia contagiante e pela autenticidade, oferecendo uma imersão profunda no São João do interior do Brasil.

Para quem planeja visitar as festas, a programação completa do Minas Junina 2026 está disponível no portal oficial do governo estadual. Recomenda-se verificar datas, horários e a necessidade de ingressos com antecedência, além de reservar a hospedagem, pois os eventos atraem grande público.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.