Como fazer uma decoração de Festa Junina barata e criativa em casa

Com a chegada de junho, a vontade de montar um “arraiá” em casa cresce, mas nem sempre o orçamento acompanha a animação. A boa notícia é que não é preciso gastar muito para transformar o ambiente. Com materiais simples como papel de seda, barbante, retalhos de tecido e um pouco de criatividade, é possível criar uma decoração de Festa Junina charmosa e acolhedora.

O segredo está em focar nos elementos clássicos e adaptá-los com o que se tem disponível. A ideia é criar uma atmosfera festiva que remeta às tradicionais quermesses, mas com um toque pessoal e, principalmente, econômico.

Leia Mais

Bandeirinhas: o clássico indispensável

As bandeirinhas são o símbolo da festa e não podem faltar. Para fazê-las, basta dobrar folhas de papel colorido, de seda ou crepom ao meio e cortar em formato triangular ou com a ponta arredondada. Jornais e revistas antigas também funcionam e dão um toque rústico e original à decoração.

Depois de cortar os moldes, é só colar a parte superior dobrada em um longo pedaço de barbante ou fita de cetim. Mantenha uma pequena distância entre cada uma para garantir um bom caimento. Intercale cores e estampas para um visual mais alegre e dinâmico.

Ideias criativas para inovar

Além das tradicionais bandeirinhas, outros enfeites podem compor o cenário. Utilizar a criatividade com itens do dia a dia é a chave para uma decoração única e barata. Abaixo, listamos algumas sugestões fáceis de executar:

Balões de papel: Lembre-se que são apenas decorativos e fáceis de montar. Use quatro ou mais "folhas" de papel de seda em formato de gota. Cole as metades umas nas outras, alternando os lados, e prenda um barbante no centro antes de fechar para poder pendurá-los.

Centros de mesa: Chapéus de palha viram ótimos recipientes. Basta virá-los de cabeça para baixo e enchê-los com pacotes de paçoca, pé de moleque e outros doces típicos. Potes de vidro vazios podem ser enfeitados com laços de fita xadrez.

Retalhos por toda parte: Retalhos de chita ou outros tecidos xadrez podem ser amarrados nos pés de cadeiras, em talheres e em copos, trazendo cor e um charme extra ao ambiente sem praticamente nenhum custo.

A mesa dos quitutes também merece atenção. Uma toalha xadrez, mesmo que seja de TNT, que é um material mais acessível, já estabelece o clima junino. Cestas de palha ou vime podem ser usadas para servir pães e salgados, completando a decoração de forma funcional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.