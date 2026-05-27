Vó Alzira reúne sabores típicos em campanha junina

As famosas festas de São João movimentam diferentes segmentos do setor de alimentação no Brasil, especialmente produtos relacionados a comidas típicas consumidas nessa época do ano, como receitas à base de milho, amendoim e fubá.

Dentro desse contexto, a campanha da Fábrica de Bolo Vó Alzira, intitulada “Os queridinhos de São João”, traz cinco sabores de bolo considerados referências gastronômicas nas celebrações juninas: aipim, churros, fubá, milho e paçoca.

Segundo a marca, a escolha dos sabores considerou o histórico interno de pedidos registrados durante os períodos de junho e julho e a relação desses produtos com ocasiões de confraternização e consumo compartilhado.

Storytelling: o poder do encontro, das tradições e das memórias

A comunicação da campanha trabalha elementos ligados à memória afetiva e aos hábitos culturais tradicionalmente associados às festas do período. A proposta é retratar situações cotidianas como encontros familiares, eventos escolares, reuniões entre amigos e confraternizações no ambiente de trabalho.

De acordo com o historiador e folclorista Luís da Câmara Cascudo, a culinária típica das festas populares brasileiras desempenha papel relevante na preservação de tradições regionais e práticas de convivência coletiva.

Além dos sabores selecionados, a campanha também explora um comportamento comum no Brasil: o de escolher qual prato típico levar para essas celebrações, gerando identificação e reforçando atributos importantes para a marca, como aconchego, casa, afeto, tradição e momentos especiais.

Fidelidade e presença nos canais de venda

Como parte da estratégia comercial da campanha, a rede também destaca o programa de fidelidade “Quero Mais Bolo”. Na primeira compra, o cliente passa a integrar o nível Bronze, que oferece 5% de cashback para pedidos futuros.

Os produtos da campanha estarão disponíveis em todas as unidades da rede, além das plataformas de delivery, como iFood e 99, nos meses de junho e julho.

A ação também será divulgada nos canais digitais da marca e em materiais de apoio destinados às unidades franqueadas.

Sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira

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A Fábrica de Bolo Vó Alzira é uma rede de franquias especializada em bolos caseiros, reconhecida por unir tradição, qualidade e padronização. Inspirada nas receitas de Dona Alzira, a marca oferece um portfólio variado de produtos e atua em diversas regiões do Brasil, com foco em expansão sustentável e inovação no varejo alimentar.