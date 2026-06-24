Além de São João: conheça os outros santos das festas juninas

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Junho chegou e, com ele, o cheiro de quentão e paçoca no ar. As festas juninas, que animam o país, celebram três santos importantes: Santo Antônio (13 de junho), São João Batista (24 de junho) e São Pedro (29 de junho). Embora a festa seja popularmente associada a São João, a tradição forma uma tríade que inspira as comemorações durante todo o mês.

Cada um deles tem uma data específica e uma história que explica sua popularidade, marcando o calendário de festas, simpatias e devoção popular em todo o Brasil. Entender quem são esses santos ajuda a mergulhar ainda mais fundo na riqueza cultural do período.

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Santo Antônio, o casamenteiro

As celebrações começam com Santo Antônio, em 13 de junho. Nascido em Lisboa, Portugal, e também conhecido como Santo Antônio de Pádua (cidade onde faleceu, na Itália), ele é um dos santos mais populares do catolicismo e ficou conhecido como o "santo casamenteiro". A fama vem de sua dedicação em ajudar mulheres pobres a conseguir o dote necessário para se casarem.

Por esse motivo, ele se tornou o padroeiro dos namorados e dos que buscam um amor. Além disso, muitos fiéis também recorrem a Santo Antônio para encontrar objetos perdidos e como protetor dos mais pobres, refletindo sua vida de pregação e auxílio aos necessitados.

São João Batista, o precursor

No dia 24 de junho, celebra-se São João Batista, uma figura central no cristianismo. A tradição aponta que ele era parente de Jesus, sendo responsável por anunciar sua vinda e por batizá-lo no Rio Jordão. Seu dia é marcado por muita alegria, danças e comidas típicas.

A tradição das fogueiras, um dos principais símbolos juninos, está diretamente ligada ao seu nascimento. Segundo a tradição popular, que não possui registro bíblico, sua mãe, Santa Isabel, teria combinado com Maria, mãe de Jesus, que acenderia uma grande fogueira no alto de uma montanha para avisar sobre a chegada do filho.

São Pedro, o guardião do céu

Fechando o ciclo, São Pedro é homenageado em 29 de junho. Pescador de profissão antes de se tornar um dos apóstolos, ele é considerado o primeiro papa da Igreja Católica e o guardião das chaves do céu. Por isso, sua imagem é frequentemente associada ao controle do tempo.

É comum que as pessoas peçam sua intercessão para que chova e ajude nas plantações ou, ao contrário, para que o tempo abra em um dia importante. São Pedro também é o padroeiro dos pescadores e das viúvas, sendo lembrado com procissões e festas que encerram as comemorações de junho.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.