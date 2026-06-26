Igreja histórica de Mariana passará por reforma após risco estrutural

Com mais de 270 anos de história, a Igreja da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e Redenção dos Cativos, tombada como patrimônio histórico, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, passará por uma nova etapa de restauração estrutural. Localizado no Centro Histórico do município, o imóvel receberá intervenções voltadas ao reforço e à modernização de sua estrutura, com investimento de R$ 1,48 milhão.

Palco de celebrações religiosas, o templo recebe vários eventos anualmente, dentre eles a tradicional Festa de Nossa Senhora das Mercês, realizada em setembro. Desde 2023, porém, as principais festividades têm ocorrido em outros espaços, como na Capela de Nossa Senhora da Encarnação e na Igreja de São Francisco de Assis, devido ao comprometimento de sua estrutura.

"A última celebração que aconteceu lá foi em maio de 2024, mas antes disso, as celebrações maiores já não estavam ocorrendo desde 2023. A estrutura da igreja estava danificada, e a própria administração tinha decidido evitar atividades maiores, para não colocar a vida das pessoas em risco", disse Pedro Henrique Hudson, membro da mesa administrativa da irmandade.

Os recursos são provenientes do ICMS Cultural, política pública que destina parte da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) à preservação do patrimônio histórico, artístico e ao incentivo à cultura. A ordem de serviço para o início das intervenções foi assinada pela Prefeitura de Mariana na última quarta-feira (24/6).

Esta não é a primeira restauração do edifício. Nos últimos anos, o imóvel passou por intervenções emergenciais financiadas pelo Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural e pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compat). A etapa mais recente começou em 2024 e foi concluída no fim de 2025. Antes disso, a igreja também havia sido restaurada nas décadas de 1930 e 1980, com recursos da própria irmandade.

Nessa nova fase, as intervenções serão mais abrangentes e incluem a conclusão do reforço estrutural e da cobertura, além da recuperação das fachadas, dos pisos e das esquadrias. O projeto também prevê a modernização das instalações elétricas e a implantação de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, prevenção e combate a incêndios, sonorização, segurança eletrônica e drenagem pluvial.

A previsão é a de que os trabalhos sejam concluídos em 12 meses.

A Igreja

Construída na segunda metade do século XVIII, a Igreja da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e Redenção dos Cativos é administrada pela Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e Redenção dos Cativos de Mariana e é considerada um dos mais importantes exemplares da arquitetura religiosa mineira do período colonial.

O imóvel é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1938 e também conta com proteção em nível municipal, concedida pelo Compat, possuindo um grande valor histórico e arquitetônico.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata