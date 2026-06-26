UFMG: 5 projetos culturais da universidade que você precisa conhecer

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vai muito além do ensino e da pesquisa acadêmica. Conhecida por sua excelência, a instituição é também um dos principais polos de cultura e lazer de Belo Horizonte, com uma programação rica e acessível a toda a população, coordenada pela Pró-reitoria de Cultura (Procult).

Compondo uma rede de mais de 20 museus e espaços de ciência e cultura, a UFMG mantém projetos que movimentam a cidade e o estado. As atividades, em sua maioria gratuitas, reforçam o compromisso da instituição com a democratização do acesso ao conhecimento e à arte, transformando a produção acadêmica em experiências enriquecedoras para a comunidade.

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Conheça 5 espaços e eventos culturais da UFMG

Espaço do Conhecimento UFMG

Localizado no coração do Circuito Liberdade, este museu de ciência e cultura é um dos pontos turísticos mais visitados de BH. Com um planetário equipado com projetores digitais de última geração, considerados entre os cinco mais modernos do Brasil, exposições interativas e um terraço astronômico, o espaço convida o público a explorar o universo de forma lúdica. A entrada é gratuita, exceto para as sessões do planetário.

Centro Cultural UFMG

Situado no centro da capital, o Centro Cultural UFMG ocupa um casarão histórico e oferece uma programação diversificada. O local recebe exposições de artes visuais, apresentações de música, teatro e dança, além de cursos e oficinas abertas ao público. É um verdadeiro ponto de encontro das mais variadas expressões artísticas.

Festival de Inverno da UFMG

Um dos festivais mais tradicionais do país, o evento movimenta as férias de julho com uma vasta programação em Belo Horizonte e outras cidades mineiras. O festival oferece oficinas, shows, espetáculos teatrais e exposições, reunindo artistas e estudantes de todo o Brasil e promovendo um intenso intercâmbio cultural.

Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG

Uma opção de lazer e aprendizado em meio à natureza. O espaço, localizado no bairro Horto, abriga um importante acervo de arqueologia e paleontologia, além de um jardim botânico com espécies nativas. A principal atração é o famoso “Presépio do Pipiripau”, de Raimundo Machado, uma obra que encanta gerações.

Campus Cultural UFMG em Tiradentes

A presença da universidade se estende para além da capital. Em Tiradentes, uma das cidades históricas mais importantes de Minas Gerais, a UFMG mantém um campus cultural que promove cursos, seminários e eventos. O projeto também atua na preservação do patrimônio histórico e artístico da região, fortalecendo a cultura local.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.