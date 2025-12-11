6 passeios para fazer com crianças em Belo Horizonte nas férias

Com as férias escolares em pleno vapor em Belo Horizonte, encontrar programas para entreter a criançada é a missão de muitas famílias. A capital mineira oferece um leque de opções que unem diversão, aprendizado e contato com a natureza, garantindo que os dias de folga sejam bem aproveitados pelos pequenos e também pelos adultos.

Para ajudar na escolha, preparamos uma lista com seis sugestões de passeios imperdíveis. Confira as opções e programe-se para curtir o melhor que a cidade tem a oferecer durante este período.

Leia Mais

Opções de lazer para toda a família

Jardim Zoológico e Botânico : Além de um espaço amplo e arborizado, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica é um programa clássico. As crianças podem ver de perto leões, elefantes e uma infinidade de aves. O borboletário e o jardim botânico completam a experiência.

Circuito Liberdade : O conjunto de museus e espaços culturais na Praça da Liberdade é um convite ao aprendizado. O Espaço do Conhecimento UFMG, com seu planetário e exposições interativas, e o MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal costumam ser os preferidos do público infantil.

Parque das Mangabeiras: Localizado aos pés da Serra do Curral, o parque é um refúgio de natureza na cidade. Oferece trilhas, quadras esportivas e vastas áreas verdes para piqueniques e brincadeiras ao ar livre, com uma vista privilegiada de Belo Horizonte.

Museu dos Brinquedos: É um passeio que encanta diferentes gerações. O acervo conta com milhares de brinquedos que marcaram época, proporcionando uma viagem nostálgica para os pais e uma descoberta divertida para os filhos. O local também oferece oficinas e atividades lúdicas.

Parque Ecológico da Pampulha: Com mais de 30 hectares de área verde, é ideal para andar de bicicleta, patins ou simplesmente caminhar com a família. O local oferece aluguel de bikes e triciclos, além de ter um parquinho que faz a alegria das crianças menores.

Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG: Outra excelente opção que une ciência e natureza. O grande destaque para as crianças é o Presépio do Pipiripau, uma obra de arte em movimento que representa cenas da vida de Jesus. As réplicas de dinossauros e o acervo de arqueologia também atraem a atenção dos pequenos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.