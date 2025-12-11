6 passeios para fazer com crianças em Belo Horizonte nas férias
De museus interativos a grandes parques ao ar livre, veja opções de lazer para aproveitar com os pequenos na capital mineira.
compartilheSIGA
Com as férias escolares em pleno vapor em Belo Horizonte, encontrar programas para entreter a criançada é a missão de muitas famílias. A capital mineira oferece um leque de opções que unem diversão, aprendizado e contato com a natureza, garantindo que os dias de folga sejam bem aproveitados pelos pequenos e também pelos adultos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Para ajudar na escolha, preparamos uma lista com seis sugestões de passeios imperdíveis. Confira as opções e programe-se para curtir o melhor que a cidade tem a oferecer durante este período.
Leia Mais
BH terá atrações para as crianças no decorrer deste mês de outubro
Férias em BH: dicas imperdíveis para curtir com toda a família
Opções de lazer para toda a família
Jardim Zoológico e Botânico: Além de um espaço amplo e arborizado, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica é um programa clássico. As crianças podem ver de perto leões, elefantes e uma infinidade de aves. O borboletário e o jardim botânico completam a experiência.
Circuito Liberdade: O conjunto de museus e espaços culturais na Praça da Liberdade é um convite ao aprendizado. O Espaço do Conhecimento UFMG, com seu planetário e exposições interativas, e o MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal costumam ser os preferidos do público infantil.
Parque das Mangabeiras: Localizado aos pés da Serra do Curral, o parque é um refúgio de natureza na cidade. Oferece trilhas, quadras esportivas e vastas áreas verdes para piqueniques e brincadeiras ao ar livre, com uma vista privilegiada de Belo Horizonte.
Museu dos Brinquedos: É um passeio que encanta diferentes gerações. O acervo conta com milhares de brinquedos que marcaram época, proporcionando uma viagem nostálgica para os pais e uma descoberta divertida para os filhos. O local também oferece oficinas e atividades lúdicas.
Parque Ecológico da Pampulha: Com mais de 30 hectares de área verde, é ideal para andar de bicicleta, patins ou simplesmente caminhar com a família. O local oferece aluguel de bikes e triciclos, além de ter um parquinho que faz a alegria das crianças menores.
Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG: Outra excelente opção que une ciência e natureza. O grande destaque para as crianças é o Presépio do Pipiripau, uma obra de arte em movimento que representa cenas da vida de Jesus. As réplicas de dinossauros e o acervo de arqueologia também atraem a atenção dos pequenos.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.