Festas juninas em BH: confira a programação do último fim de semana do mês

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O clima de São João e o cheiro de milho cozido, canjica e quentão tomam conta de Belo Horizonte no último fim de semana do mês. Para quem ainda procura um arraial para chamar de seu, não faltam opções para esta sexta-feira (26/6), este sábado (27/6) e este domingo (28/6).

Festas juninas gratuitas e pagas movimentam todas as regiões da capital mineira com quadrilhas, shows, tradicionais delícias juninas e atrações para toda a família.

Confira a programação

Sexta-feira (26/6)

18h

Festa Junina do Jângal | R. Outono, 523 - Cruzeiro | Entrada gratuita até 20h ( Sympla )

| R. Outono, 523 - Cruzeiro | Entrada gratuita até 20h ( ) Arraiá da Amadoria com Bloco da Esquina | R. Mucuri, 325 - Floresta | R$ 30 (Sympla)

19h

Arraiá de Santê | Praça Duque de Caxias - Santa Tereza | Grátis

| Praça Duque de Caxias - Santa Tereza | Grátis Festa Junina da Paróquia Santa Edith Stein | R. Cabrobó, 553 - Sagrada Família | Grátis

20h

Arraiá Pé de Serra | late Tênis Clube - Av. Otacílio Negrão de Lima, 1.350 - Pampulha | R$ 40 (Sympla)

22h

Arraial da Domina | Espaço Loc - R. dos Inconfidentes, 1.068 - Funcionários | R$ 35 (Sympla)

Sábado (27/6)

9h

Arraiau Dogs Shop | Av. Bernardo Monteiro, 1.441- Funcionários | Grátis ( Sympla )

| Av. Bernardo Monteiro, 1.441- Funcionários | Grátis ( ) Arraiá do Arnaldo e Creche Nosso Abrigo | R. dos Timbiras, 540 - Funcionários | A partir de R$ 10,50 (Sympla)

12h

Arraiá de Santê | Praça Duque de Caxias - Santa Tereza | Grátis

| Praça Duque de Caxias - Santa Tereza | Grátis Arraiá do Rock do São Bento | Av. Bento Simão, 100 - São Bento | Grátis (Sympla)

13h

Festa Junina do Dedão da Serra | Praça Carlos Marques – Calafate | Grátis

| Praça Carlos Marques – Calafate | Grátis Festa Junina Mamute Bar | R. Vitório Marçola, 158 – Cruzeiro | Grátis ( Sympla )

| R. Vitório Marçola, 158 – Cruzeiro | Grátis ( ) Festa Junina do Bairro Caiçara | Praça Caiçara - R. Rosinha Siguad, 600 - Caiçaras | Grátis

14h

Arraiá do Bar do Nelson | R. Vicente Risola, 934 - Santa Inês | Grátis

| R. Vicente Risola, 934 - Santa Inês | Grátis Arraia Du Berço | R. Conselheiro Rocha, 2.627 - Santa Tereza | Grátis (Sympla)

15h

Arraial Dona Lucinha | Jardins do Palácio da Liberdade - Praça da Liberdade, s/nº - Funcionários | Grátis

| Jardins do Palácio da Liberdade - Praça da Liberdade, s/nº - Funcionários | Grátis Arraiá do Bloco Vou Ali e Volto | Retrô Bar - R. Progresso, 817 - Padre Eustaquio | Grátis

| Retrô Bar - R. Progresso, 817 - Padre Eustaquio | Grátis Arraiá do Fogo | Academia do Corpo de Bombeiro Militar - Av. Santa Rosa, 10 - São Luis | R$ 35 + 1kg de alimento (Sympla)

16h

Festa de São Pedro | Paróquia São Pedro Apóstolo - R. Januária, 580 – Floresta | Grátis

| Paróquia São Pedro Apóstolo - R. Januária, 580 – Floresta | Grátis Festa Junina do CEFET-BH | Av. Amazonas, 7.675 - Nova Gameleira | R$ 20 (Portaria)

| Av. Amazonas, 7.675 - Nova Gameleira | R$ 20 (Portaria) Arraiá do Neurônio | Viaduto das Artes - Av. Olinto Meireles, 45 – Barreiro | R$ 20 ( Sympla )

| Viaduto das Artes - Av. Olinto Meireles, 45 – Barreiro | R$ 20 ( ) Rastapé do Centro Cultural Salgado Filho | R. Nova Ponte, 22 - Salgado Filho | Grátis

17h

Arraiá da Café e Vinho | Av. Cristóvão Colombo, 472 – Savassi | R$ 89 ( Sympla )

| Av. Cristóvão Colombo, 472 – Savassi | R$ 89 ( ) Arraiá de aniversário do Centro Cultural Lindeia Regina | R. Aristolino Basilio de Oliveira, 445 – Lindeia | Grátis

| R. Aristolino Basilio de Oliveira, 445 – Lindeia | Grátis Cidade Junina - Falamansa e Maneva | Mirante Beagá - R. Henriqueto Cardinale, 460 - Olhos D'Água | A partir de R$ 170 ( Sympla )

| Mirante Beagá - R. Henriqueto Cardinale, 460 - Olhos D'Água | A partir de R$ 170 ( ) Arraiá do Coreu + Cãodrilha | R. Dom Joaquim Silvério, 210 - Coração Eucarístico | Grátis

| R. Dom Joaquim Silvério, 210 - Coração Eucarístico | Grátis Arraiá de Santa Efigênia | R. Álvares Maciel, 223 - Santa Efigênia | R$ 5 (Portaria)

18h

Arraiá 5 Estrelas | Praça João Viana - R. Clélia, 151- Santa Mônica | Grátis

| Praça João Viana - R. Clélia, 151- Santa Mônica | Grátis Festa Junina - Ponto da Dança | Círculo Militar - Av. Raja Gabália, 350 – Gutierrez | R$ 50 ( Sympla )

| Círculo Militar - Av. Raja Gabália, 350 – Gutierrez | R$ 50 ( ) ArraWhy | Why American Pub – Av. Francisco Sá, 66 – Prado | R$ 35 (Sympla)

19h

Festa Junina da Paróquia Santa Edith Stein | R. Cabrobó, 553 - Sagrada Família | Grátis

| R. Cabrobó, 553 - Sagrada Família | Grátis Arraiá do Chapeú | Igreja do Chapéu - R. Tomaz Brandão, 350 - Jardim Montanhês | Grátis

20h

Arraiá da Paróquia São Lucas | Paróquia São Lucas - R. Nicolina Pachêco, 255 – Palmares | Grátis

Domingo (28/6)

10h

Cidade Junina Cidadezinha | Mirante Beagá - R. Henriqueto Cardinale, 460 - Olhos D'Água | Entrada gratuita até 15h ( Sympla )

| Mirante Beagá - R. Henriqueto Cardinale, 460 - Olhos D'Água | Entrada gratuita até 15h ( ) Arraiá do Centro Cultural Padre Eustáquio | R. Jacutinga, 550 - Padre Eustáquio | Grátis

18h

Arraiá do Chapeú | Igreja do Chapéu - R. Tomaz Brandão, 350 - Jardim Montanhês | Grátis

19h

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Festa Junina da Paróquia Santa Edith Stein | R. Cabrobó, 553 - Sagrada Família | Grátis

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata