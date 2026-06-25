Contrato de gestão da Orquestra Filarmônica é renovado até 2030

A Sala Minas Gerais, no Bairro Santo Agostinho, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, recebeu, na noite desta quinta-feira (25/6), a cerimônia de assinatura da renovação do Contrato de Gestão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Com a repactuação, a continuidade das atividades da orquestra está assegurada até o ano de 2030.



A renovação, que foi coordenada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), estabelece novas metas voltadas à ampliação do alcance social e territorial da Filarmônica. O contrato prevê a criação da Orquestra Jovem, o aumento das vagas para músicos em formação, a expansão dos recitais da Academia Filarmônica e a realização de mais concertos gratuitos em cidades mineiras.

O novo vínculo também determina a ampliação dos concertos especiais, realizados em parceria com artistas e grupos mineiros, além da criação do Concurso Jovens Solistas, iniciativa que se soma a projetos já existentes, como o Festival Tinta Fresca e o Laboratório de Regência, voltados ao incentivo de novas gerações de músicos, compositores e regentes.

A parceria firmada também amplia os Concertos Didáticos, atividade destinada a estudantes da rede pública de ensino e instituições sociais. O número de apresentações passará de 10 para 15 por ano, ampliando o alcance da iniciativa de 14 mil para 21 mil alunos anualmente. A expansão representa a inclusão de mais 7 mil estudantes em ações de formação e aproximação com a música de concerto.

Segundo o presidente do Instituto Cultural Filarmônica, Wilson Brumer, a renovação fortalece a dimensão estratégica da orquestra. "As novas metas acordadas demonstram, também, nosso esforço para honrar a confiança que o Estado nos concede, de transformar, cada vez mais, a Sala Minas Gerais e a Filarmônica de Minas Gerais numa política de Estado", afirma.

Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, a renovação representa o fortalecimento de uma política pública que projeta Minas Gerais nacional e internacionalmente. "A Filarmônica de Minas Gerais é uma das maiores realizações culturais do nosso estado e um patrimônio vivo dos mineiros", avalia.

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Homenagem

A cerimônia também marcará a inauguração do busto do ex-presidente Itamar Franco (1930-2011), que dá nome ao Centro Cultural Presidente Itamar Franco, e a reinstalação da placa inaugural da Sala Minas Gerais. Produzida pelo artista Evandro Carneiro, a obra passa a integrar o conjunto cultural que abriga, além da Sala Minas Gerais, a Rede Minas, a Rádio Inconfidência e a Mineiraria.