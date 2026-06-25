BH: Festa da Luz chega à 5ª edição homenageando o Brasil e a América Latina

A Festa da Luz, que anualmente ilumina Hipercentro de Belo Horizonte com instalações artísticas, chega à 5ª edição. O evento cultural, realizado pela Associação Cultural Casinha, Dalila Bastos, Híbrido Comunicação e Cultura e Pública, com patrocínio da Cemig, começou nesta quinta-feira (25/6) e vai até domingo (28/6), com 12 projeções em locais icônicas da capital, como o Viaduto Santa Tereza, a Rua Sapucaí, a Praça da Estação, o Museu de Artes e Ofícios, o Parque Municipal Américo Renné Giannetti e a Praça Rui Barbosa. Neste ano, o tema é "O Brasil é América Latina".

A programação inclui ainda uma mostra latino-americana de videomapping (técnica que permite projetar vídeos em superfícies irregulares); o palco Rádio América, com apresentações de artistas e DJs no baixio do Viaduto Santa Tereza; e o projeto Muma (Música e Mapping), que promove encontros entre músicos e artistas visuais; além de performances itinerantes e oficinas.

A primeira noite atraiu uma verdadeira multidão ao hipercentro, que lotou, em especial, a Rua Sapucaí e o Viaduto Santa Tereza. Entre as atrações que mais impressionaram o público estavam os gigantescos infláveis da artista brasileira-mexicana Fefê Talavera, posicionadas ao longo do viaduto até a Praça Fuad Noman, entre os edifícios Sulacap e Sulamérica. Batizada de "Filhos do Sopro", as obras são inspiradas na tradição mexicana dos alebrijes, que, grosso modo, são esculturas de animais fantásticos.



No Parque Municipal, uma instalação da artista paraense Roberta Carvalho pulveriza e ilumina as águas da Lagoa dos Barcos. A área verde também abriga as obras "Dance Flowers", do coletivo francês Spectaculaires, e "Pedras de Duwid ou Boca de Marte", do indígena Gustavo Caboco, todas visuais e sonoras.



Instalação da artista paraense Roberta Carvalho é projetada na água Marcos Vieira/EM/D.A.Press Projeção "ECO" utiliza a fachada do Edifício Chagas Dória Marcos Vieira/EM/D.A.Press Edifícios Sulacap e Sulamérica estão incluídos no circuito Marcos Vieira/EM/D.A.Press esculturas infláveis monumentais "Filhos do Sopro", da artista brasileira-mexicana Fefê Talavera, ocupam todo o eixo do Viaduto Santa Tereza Marcos Vieira/EM/D.A.Press Festa da Luz ocorre entre os dias 25 e 28 de junho Marcos Vieira/EM/D.A.Press Tema da Festa da Luz em 2026 é "O Brasil é América Latina" Marcos Vieira/EM/D.A.Press Ao todo, 12 instalações compõem o circuito Marcos Vieira/EM/D.A.Press Público voltou a se contentrar no Viaduto Santa Tereza e na Rua Sapucaí Marcos Vieira/EM/D.A.Press Voltar Próximo

A fachada do Edifício Chagas Dória, na Rua Sapucaí, se tornou pano de fundo para a obra "ECO", assinada pelos por Rafael Maia, Flávia Péret e Gabriel Figueiredo. Outras atrações na via são "TolTech", do artista mexicano Ocote, que conecta a iconografia da etnia tolteca às linguagens digitais contemporâneas, em "Planta Baixa: o lúdico arquitetado", uma espécie de videogame interativo projetado sobre a fachada da antiga sede da Rede Ferroviária.

Na Praça Rui Barbosa, um enorme painel interativo de led reage à presença dos visitantes: a obra, batizada de "Céu em Nós", é do artista Rafael Ski. Em frente, a fachada do Museu de Artes e Ofícios, na Praça da Estação, recebe projeções da mostra Latino-Americana de Videomapping, que reúne artistas do Brasil, Bolívia, Colômbia, Guatemala e Uruguai.

O circuito inclui ainda "Paisagens Digitais", intervenção em laser de grande escala criada por Homem Gaiola e Letícia RMS, no Mirante da Sapucaí; "O Som do Ouro – De Kemet ao El Dorado", de Thaís Iroko, no palco do Duelo de MCs; e uma instalação de Rafael RG em parceria com o MIR Estúdio, na pista de skate do Viaduto Santa Tereza.

Público aprova

A artista Linda Ferreira, de 27 anos, foi uma das pessoas que compareceram à primeira noite da Festa da Luz de 2026. "Eu acho importantíssimo esse evento porque une a tecnologia e mostra como as cidades já deveriam ser: cheias de tecnologia", avalia. "Parece que o futuro chegou nas inteligências artificiais, nas redes sociais, mas não chegou à arquitetura. Nesse evento, eu consigo sentir como o futuro deveria ser: as pessoas na rua, fazendo festa, se encontrando, os prédios iluminados, a poesia nas fachadas. Para mim, o mundo deveria ser assim sempre", opina.

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O desenvolvedor Jordan Jimas reside em Belo Horizonte, compareceu pela primeira vez ao evento e aprovou a experiência. "Eu estou impressionado: com a iluminação, com o trabalho de todos os artistas que participaram do projeto. Para mim está maravilhoso", afirma. (Com informações de Marcos Vieira)