Imagem atribuída a Aleijadinho retorna a igreja histórica de São Bartolomeu

A Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, recebeu 11 imagens sacras restauradas pertencentes à Igreja Matriz de São Bartolomeu, um dos templos religiosos mais antigos do estado, que fica no distrito de mesmo nome e na mesma região de MG. A entrega foi feita nesta terça-feira (23/6) pela Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) e as obras retornarão aos retábulos históricos do templo.

Entre as obras está a imagem de Nossa Senhora do Carmo, do século 18, atribuída a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.

Além da imagem atribuída a Aleijadinho, serão entregues as esculturas de São João Nepomuceno, Santa Efigênia, Sant’Ana, Nossa Senhora do Pilar, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, um Crucificado e um Divino Espírito Santo, todas também datadas do século 18.

A devolução do conjunto representa mais uma etapa do processo de preservação do patrimônio cultural da localidade, cuja igreja passa por obras de restauração desde 2024.

A imagem de Nossa Senhora das Candeias já foi devolvida à Arquidiocese de Belo Horizonte, enquanto a representação de Nossa Senhora do Rosário segue em processo de restauração.

Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), Leônidas Oliveira, a entrega das imagens representa a devolução de parte da memória e da identidade cultural da comunidade.

“Quando restauramos uma obra sacra preservamos muito mais do que um bem artístico. Preservamos histórias, afetos, tradições e manifestações de fé que atravessam gerações. A devolução desse conjunto, especialmente da imagem atribuída a Aleijadinho, reafirma o compromisso do governo de Minas com a proteção do patrimônio cultural e com a valorização das comunidades que mantêm viva essa herança”, destaca.

O presidente da Faop, Rodrigo Câmara, sublinha que a entrega reafirma o papel da instituição como referência nacional na conservação de bens culturais.

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“Além de restaurar obras de arte, estamos contribuindo para a preservação da memória, da identidade e da fé de uma comunidade. Cada peça devolvida representa o compromisso da Faop com a proteção do patrimônio cultural mineiro e com a transmissão desse legado às futuras gerações."