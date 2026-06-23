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RESTAURO E MEMÓRIA

Imagem atribuída a Aleijadinho retorna a igreja histórica de São Bartolomeu

Além da imagem atribuída a artista, serão entregues as esculturas de São João Nepomuceno, Santa Efigênia, Sant’Ana, entre outras

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Repórter
23/06/2026 21:32

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Devolução do conjunto representa mais uma etapa do processo de preservação do patrimônio cultural da localidade
Devolução do conjunto representa mais uma etapa do processo de preservação do patrimônio cultural da localidade crédito: Faop/Divulgação

A Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, recebeu 11 imagens sacras restauradas pertencentes à Igreja Matriz de São Bartolomeu, um dos templos religiosos mais antigos do estado, que fica no distrito de mesmo nome e na mesma região de MG. A entrega foi feita nesta terça-feira (23/6) pela Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) e as obras retornarão aos retábulos históricos do templo.

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Entre as obras está a imagem de Nossa Senhora do Carmo, do século 18, atribuída a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.

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Além da imagem atribuída a Aleijadinho, serão entregues as esculturas de São João Nepomuceno, Santa Efigênia, Sant’Ana, Nossa Senhora do Pilar, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, um Crucificado e um Divino Espírito Santo, todas também datadas do século 18.

A devolução do conjunto representa mais uma etapa do processo de preservação do patrimônio cultural da localidade, cuja igreja passa por obras de restauração desde 2024.

A imagem de Nossa Senhora das Candeias já foi devolvida à Arquidiocese de Belo Horizonte, enquanto a representação de Nossa Senhora do Rosário segue em processo de restauração.

Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), Leônidas Oliveira, a entrega das imagens representa a devolução de parte da memória e da identidade cultural da comunidade.

“Quando restauramos uma obra sacra preservamos muito mais do que um bem artístico. Preservamos histórias, afetos, tradições e manifestações de fé que atravessam gerações. A devolução desse conjunto, especialmente da imagem atribuída a Aleijadinho, reafirma o compromisso do governo de Minas com a proteção do patrimônio cultural e com a valorização das comunidades que mantêm viva essa herança”, destaca.

O presidente da Faop, Rodrigo Câmara, sublinha que a entrega reafirma o papel da instituição como referência nacional na conservação de bens culturais.

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“Além de restaurar obras de arte, estamos contribuindo para a preservação da memória, da identidade e da fé de uma comunidade. Cada peça devolvida representa o compromisso da Faop com a proteção do patrimônio cultural mineiro e com a transmissão desse legado às futuras gerações."

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