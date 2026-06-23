BH passa a oferecer vacina Pneumo 20 para crianças de até 5 anos
Imunizante passa a ser oferecida nas unidades de saúde da capital mineira e tem como objetivo aumentar a proteção contra doenças causadas pela doença
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A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) começa nesta quarta-feira (24/6) a aplicar a vacina pneumocócica conjugada 20-valente (Pneumo 20) em crianças de até 5 anos. A ampliação da cobertura vacinal segue a incorporação do imunizante ao calendário nacional de vacinação infantil pelo Ministério da Saúde.
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A nova vacina passa a ser oferecida nas unidades de saúde da capital mineira e tem como objetivo aumentar a proteção contra doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae. O microrganismo é responsável por infecções que variam de quadros mais leves, como sinusite e otite, até doenças graves, entre elas pneumonia, meningite e sepse.
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De acordo com a PBH, a Pneumo 20 substitui a versão anterior da vacina pneumocócica e amplia a cobertura contra sorotipos da bactéria, contribuindo para a prevenção de casos graves e para a redução de internações e óbitos relacionados às doenças pneumocócicas.
A vacinação será destinada às crianças conforme o esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Pais e responsáveis devem procurar uma unidade básica de saúde com o cartão de vacinação da criança para verificar a situação vacinal e receber as orientações necessárias.
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A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada, destacando que a imunização é uma das principais formas de prevenção contra doenças infecciosas e suas complicações.