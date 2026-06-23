Vorcaro: casa da família é assaltada na Grande BH; prejuízo soma R$ 5 mi

Uma mansão da família do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi assaltada em Nova Lima, na Grande BH, na madrugada do último sábado (20/6), causando prejuízo estimado de R$ 5 milhões em bens.

A casa fica localizada no condomínio de luxo Capitão do Mato, na BR-356, em Nova Lima. Foi lá que o pai do banqueiro, Henrique Vorcaro, foi preso no último mês. Ele é apontado pela Polícia Federal (PF) como gerenciador de uma milícia pessoal de Vorcaro, entre outros crimes investigados pela operação Compliance Zero.

Familiares entraram em contato com a Polícia Militar para denunciar o caso nesta terça-feira (23/6). Ninguém estava no local na hora do crime.

Suspeito preso

Nesta terça-feira (23/4), um homem de 41 anos foi preso no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte, acusado de autoria do crime. O suspeito foi denunciado por uma mulher com quem se relacionava, que relatou ter visto um cofre arrombado em sua casa.

A PM compareceu ao local e identificou o cofre, que continha joias e relógios de alto valor. Também foram encontrados cartões de crédito em nome de familiares de Daniel Vorcaro.

Em nota, a Polícia Civil afirmou ter ratificado a prisão e instaurado inquérito policial para apuração do caso. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, e os bens foram restituídos à família do banqueiro.

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O suspeito é identificado como um “especialista” em furtar residências de luxo, e a PC não trabalha com a hipótese de o roubo ter sido premeditado pela casa ser do banqueiro, acusado de lucrar bilhões com o que pode ter sido a maior fraude bancária da história do país.

