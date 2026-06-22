Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

'Não tenho rabo preso', diz Zema sobre nunca ter se encontrado com Vorcaro

Sem citar nomes, o pré-candidato defendeu que nenhum outro presidenciável "crítica tanto essa farra dos ‘intocáveis’" quanto o ex-governador de Minas

Publicidade
Carregando...
RP
Raphael Pati
RP
Raphael Pati
Repórter
22/06/2026 18:15

compartilhe

SIGA
×
Romeu Zema durante debate de presidenciáveis em eveNTo da CNI
Romeu Zema durante debate de presidenciáveis em evento da CNI crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema (Novo), alfinetou outros postulantes ao Palácio do Planalto ao afirmar ser o que mais critica os chamados “intocáveis” — jargão utilizado pelo próprio político para se referir à classe política em Brasília. Ele defendeu, nesta segunda-feira (22/6), não ter “rabo preso” com ninguém e disse não ter nunca se encontrou com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que está preso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Moro na mesma cidade do ‘banqueiro bandido’. Ele nasceu lá, foi criado, estudou, casou, teve filhos, é a residência dele. Nunca encontrei com ele. Ele nunca sequer me pediu uma audiência. Eu falo que a assombração sabe para quem aparecer e para mim não apareceu nunca”, disse Zema, durante evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que contou com a presença de outros pré-candidatos à Presidência.

Durante o evento, organizado para a entrega de propostas do setor industrial aos presidenciáveis, Zema defendeu que o Brasil precisa de um “choque de moral, de credibilidade e de ética” ao comentar sobre os escândalos de corrupção recentes, principalmente os relacionados ao banco de Vorcaro, preso pela Polícia Federal (PF) em novembro de 2025, na Operação Compliance Zero.

Leia Mais

No último mês de maio, o ex-governador de Minas Gerais endureceu as críticas ao senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), após mensagens entre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e Daniel Vorcaro serem divulgadas. Na conversa, Flávio agradecia o ex-banqueiro pelo financiamento à cinebiografia que conta a história do pai, intitulada Dark Horse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sem citar nomes, o pré-candidato disse que nenhum outro presidenciável criticou tanto o que ele chamou de “farra dos intocáveis” quanto ele e defendeu o combate à corrupção quando ainda era governador de Minas. “Olha que a minha vida já foi vasculhada até não ter mais jeito e não encontraram nada de grave”, acrescentou. 

Tópicos relacionados:

banco-master cni eleicoes-2026 flavio-bolsonaro romeu-zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay