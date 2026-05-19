Zema sobre Vorcaro: 'Nunca estive com o banqueiro bandido'

Pré-candidato à Presidência da República, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) discursou para empresários em Itapema (SC) na manhã desta terça-feira (19/5) e destacou que nunca se encontrou com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A fala foi pouco antes de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) admitir que se encontrou com Vorcaro no final de 2025 depois de o banqueiro ter sido preso pela primeira vez. Na semana passada, Zema criticou o parlamentar após o "Intercept Brasil" revelar que ele mediou que o banqueiro investisse até R$ 134 milhões no filme “Dark horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Zema não citou o nome de Vorcaro, mas disse: “Moro em Belo Horizonte, a cidade onde o banqueiro bandido mora. Precisa falar o nome dele? Todo mundo sabe quem é.”

Zema e 'o banqueiro bandido'

“Advinhem? Apesar de eu morar na mesma cidade que ele, quantas vezes eu estive com o banqueiro bandido? Quantas reuniões eu tive? Quantas ligações eu fiz para ele? Quantos encontros eu tive com ele? Zero”, afirmou.

O ex-governador lembrou que lhe disseram que ele já participou de um almoço ou jantar em que Vorcaro estava presente: “Cumprimentei e só.”

“Eu falo que assombração sabe para quem aparecer, porque para mim ele nunca foi pedir nada, tentar nada. Eu acho que ele já sabia qual era a minha postura e qual seria a minha resposta, morando ao lado dele. Ele foi assombrar o Brasil inteiro, mas lá em Minas, não”, disse Zema, para empresários de Itapema presentes no Hard Rock Café da cidade.

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Assim como Flávio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já se encontrou com o dono do Banco Master ao menos uma vez, em dezembro de 2024, em encontro fora da agenda oficial.

