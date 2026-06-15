Presidente do Novo em Minas vê pressão em veto a Zema em evento partidário

A retirada do nome de Romeu Zema da programação de um encontro estadual do Novo em Santa Catarina, nesta segunda-feira (15/6), foi classificada pelo presidente da sigla em Minas Gerais, Cristopher Laguna, como um episódio “desnecessário e desagregador”. Para ele, a decisão do diretório catarinense foi resultado de "pressão" e destoa da postura adotada pelo Novo em outras regiões do país.

Confirmado para participar do 7º Encontro Estadual do Novo, marcado para 4 de julho em Joinville, Zema acabou desconvidado após renovar críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com quem trava uma disputa por espaço no campo da direita e pela candidatura presidencial de 2026.

Laguna afirmou acreditar que o presidente do Novo em Santa Catarina, Kahlil Zattar, tenha sido influenciado por pressões externas e internas ao tomar a decisão. “Acredito que ele possa estar sofrendo muita pressão, e isso fez com que tomasse essa atitude, que não é a atitude de Minas nem a dos outros estados”, declarou.

Na avaliação dele, o gesto não representa o pensamento predominante dentro da legenda e tampouco a linha adotada pela direção nacional. Segundo Laguna, o episódio cria um desgaste interno sem justificativa em um momento em que o partido busca consolidar o projeto presidencial de Zema.

Laguna ainda afirmou que o desconvite não reflete a orientação da executiva nacional e chegou a considerar a medida um “desrespeito” ao presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, que é catarinense. “Não representa o que o Novo nacional quer”, afirmou. Procurado pela reportagem, Ribeiro não se manifestou até o fechamento desta edição.

O desconvite ocorreu após o diretório catarinense justificar que a participação de Zema seria incompatível com a defesa da união das forças de direita para “derrotar o PT”. A direção estadual argumentou que as recentes declarações do ex-governador contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) caminham na direção oposta e, por isso, decidiu retirar seu nome da programação do evento.

Procurado pela reportagem, Zema se esquivou de comentar diretamente o "desconvite" e ressaltou apenas sua relação com Santa Catarina. "Sou muito bem recebido pelos catarinenses, tenho um carinho muito especial por eles. Já estive várias vezes no estado e em breve estarei lá novamente", afirmou.

O episódio acontece justamente em um dos estados onde a relação entre Novo e PL é mais próxima. Em Santa Catarina, as duas siglas articulam uma chapa conjunta para a disputa estadual, tendo o ex-vice-prefeito de Joinville Adriano Silva, do Novo, como pré-candidato ao governo e o atual governador Jorginho Mello, do PL, como possível candidato a vice.

A nova crise foi desencadeada após Zema voltar a atacar Flávio Bolsonaro. Em entrevista ao portal Brasil Paralelo, o ex-governador afirmou que “quem anda com bandido merece ser visto com cautela” ao comentar a relação do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do extinto Banco Master, alvo de investigações por suspeitas de fraudes financeiras.

Na mesma entrevista, Zema também mencionou a doação de R$ 1 milhão feita por Henrique Vorcaro, pai do empresário, ao Novo em 2022 e sugeriu que o PL teria recebido “valores maiores”. Segundo ele, a contribuição ao Novo foi pequena porque o empresário já conhecia a postura da legenda no combate à corrupção.

Como reação, o irmão de Flávio e ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) defendeu um rompimento de alianças do PL com o Novo em todo o país e que não havia motivos para não confiar em Vorcaro em 2024, quando a quantia em dinheiro foi pedida. "Que postura vagabunda, critica o Flávio Bolsonaro apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio. Por mim, rompia geral com o partido Novo", escreveu no X.

Apesar da escalada do conflito, Zema buscou minimizar a possibilidade de um rompimento entre as legendas. Nesta segunda-feira, durante participação no Fórum Rumos do Brasil, em São Paulo, ele classificou as críticas de Eduardo Bolsonaro como uma manifestação de caráter pessoal e reiterou que apoiaria Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Se discordo dele (Flávio), discordo muito mais do PT”, declarou. Mesmo assim, o ex-governador deixou claro que não pretende recuar das críticas feitas ao senador. “Não retiro nada do que falei. Tá dito, mas eu estou olhando para o futuro agora”, afirmou.

‘Imperdoável’

Antes visto por integrantes do PL como um potencial vice para o “filho 01” do ex-presidente Jair Bolsonaro, Zema agora coleciona atritos com o clã bolsonarista. Um mês atrás, quando as conversas de Flávio e Vorcaro foram divulgadas, Zema já havia criticado o senador dizendo ser "imperdoável" o pedido de R$ 134 milhões para financiar a cinebiografia de seu pai e afirmou que não havia “explicações convincentes” para a relação entre os dois.

Durante agenda em Blumenau, em Santa Catarina, Zema chegou a dizer que o Novo havia sido “traído” por não ter sido informado sobre a ligação entre o senador e o banqueiro. O ex-governador ainda disse que votar em Flávio era "entregar a eleição para Lula". Posteriormente, Zema recuou e disse que a situação era "página virada" e, na visita de Flávio a Belo Horizonte, no começo deste mês, chegou a posar para fotos ao lado do senador em um evento do agronegócio.

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Alvo das críticas, Flávio adotou um tom conciliador. À época das primeiras declarações de Zema, o senador classificou como “precipitado”, afirmou ter tentado contato com o ex-governador após as críticas e disse que esperava receber dele “o benefício da dúvida” antes de ser publicamente condenado pelo episódio envolvendo Daniel Vorcaro. “Ele se equivocou em se antecipar e me pré-condenar. Eu jamais faria isso com ele”, disse.