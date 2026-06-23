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FUGA DESESPERADA

MG: suspeito de roubar farmácia escala pedreira e escapa de perseguição

Homem fugiu para área de difícil acesso no Morro da Forca, em Ouro Preto, e ainda não foi localizado

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Repórter
23/06/2026 19:09

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Ocorrência foi registrada no Morro da Forca, no bairro Engenho Nogueira, em Ouro Preto
Ocorrência foi registrada no Morro da Forca, no Bairro Engenho Nogueira, em Ouro Preto crédito: Beto Novaes/EM/D.A Press

Um homem suspeito de roubar uma farmácia mobilizou uma operação de resgate nesta terça-feira (23/6) em Ouro Preto, na Região Central de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ele escalou uma pedreira para fugir das autoridades.

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A corporação foi acionada às 9h35, após moradores avistarem o suspeito subindo a pedreira, no Morro da Forca, sem qualquer equipamento de segurança. Inicialmente, as pessoas relataram acreditar que se tratava de uma escalada amadora, devido ao risco de queda.

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Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o homem já estava sendo perseguido e tentava escapar de um furto. Segundo os militares, ele fugiu para uma área de difícil acesso justamente para não ser pego pelos agentes.

A equipe tentou se aproximar, conversando com o suspeito para convencê-lo a descer em segurança. Conforme o Corpo de Bombeiros, o homem chegou a demonstrar confiança na equipe, mas logo mudou a reação ao perceber a presença de policiais e da Guarda Civil Municipal.

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Assustado, o suspeito voltou a subir pela pedreira sozinho e conseguiu deixar a área de risco antes que pudesse ser alcançado. Até o momento ele não foi encontrado. A investigação segue em andamento.

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