MG: suspeito de roubar farmácia escala pedreira e escapa de perseguição

Um homem suspeito de roubar uma farmácia mobilizou uma operação de resgate nesta terça-feira (23/6) em Ouro Preto, na Região Central de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ele escalou uma pedreira para fugir das autoridades.

A corporação foi acionada às 9h35, após moradores avistarem o suspeito subindo a pedreira, no Morro da Forca, sem qualquer equipamento de segurança. Inicialmente, as pessoas relataram acreditar que se tratava de uma escalada amadora, devido ao risco de queda.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o homem já estava sendo perseguido e tentava escapar de um furto. Segundo os militares, ele fugiu para uma área de difícil acesso justamente para não ser pego pelos agentes.

A equipe tentou se aproximar, conversando com o suspeito para convencê-lo a descer em segurança. Conforme o Corpo de Bombeiros, o homem chegou a demonstrar confiança na equipe, mas logo mudou a reação ao perceber a presença de policiais e da Guarda Civil Municipal.

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Assustado, o suspeito voltou a subir pela pedreira sozinho e conseguiu deixar a área de risco antes que pudesse ser alcançado. Até o momento ele não foi encontrado. A investigação segue em andamento.