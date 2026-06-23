'Era uma pessoa muito batalhadora', afirma amiga de trans morta a facadas

“Era uma pessoa muito batalhadora e teve que lutar muito para fazer valer o seu direito de existir como mulher, porque sempre foi negado muito desde pequena”, indica uma amiga de Bianca Narrara de Morais, de 31 anos, mulher trans morta na região central de Piracema, no Centro-Oeste de Minas, na madrugada de domingo (21/6). A colega da vítima, com receio de mais violência, preferiu não se identificar.

Ela destacou o caráter de Bianca e como ela era uma pessoa esforçada. “Era uma pessoa idônea. Trabalhava como diarista na casa ou em fazendas, uma figura de altíssima confiança”, afirmou.

A colega relembrou que a vítima sempre ouvia comentários negativos por ser quem ela era, mas que não abaixava a cabeça e se impunha perante as situações de constrangimento e preconceito.

“Com o tempo ela soube se impor e mostrar a pessoa que ela era, mas não foi uma coisa fácil. Não foi de uma hora para outra. Demorou muito para que todos a reconhecessem como Bianca. Não a chamassem mais pelo nome morto, não a maltratassem", informa.

Outro aspecto levantado pela amiga era o entusiasmo pela vida. “Ela foi muito feliz! Embora tenha ido embora muito cedo. Ela cavalgava, ia a rodeios ou em fazendas, namorava a vida que todo mundo quer levar”, diz. “Bianca vai deixar muita saudade e eu espero, sinceramente, que a morte dela não tenha sido em vão, que isso faça nascer em Piracema um sentimento de união para buscar punição pelos crimes que acontecem”.

Ela pede por justiça pela morte dela, que o responsável pelo crime seja preso e relatou o impacto causado pelo delito na cidade.

O crime

Bianca foi morta a facadas em um bar na região central de Piracema na madrugada de domingo. De acordo com testemunhas, a vítima confraternizava com amigos no estabelecimento, quando o autor desferiu golpes de arma branca na vítima.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por testemunhas para atendimento de uma ocorrência de desentendimento no Bar da Jussara, em frente à Praça Central. Quando a corporação chegou ao local encontrou duas vítimas no chão com perfurações de faca. Ao lado delas, o objeto que possivelmente foi usado como arma.

Em decorrência da gravidade dos ferimentos, ambulâncias foram chamadas para prestar atendimento.

Bianca era a que apresentava ferimentos mais graves, o que demandou ainda mais atenção dos médicos que prestavam atendimento. As perfurações fizeram com que ela perdesse muito sangue, o que resultou no estado clínico delicado em que se encontrava. Ela foi encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os médicos tentaram reanimá-la, mas não tiveram êxito.

A outra vítima foi atendida pelo serviço de ambulância com um ferimento na perna e levada a um hospital de Itaúna para receber atendimento.

Os militares receberam informações das testemunhas, que relataram um desentendimento verbal entre o suspeito e Bianca. O investigado teria desferido facadas nela e na outra vítima, que tentou intervir no conflito.

Após as discussões, o homem fugiu em uma motocicleta Honda Bros 160 branca. De acordo com o boletim de ocorrência, o autor é residente de Carmópolis de Minas. Os militares foram à casa dele e não o encontraram.

A Polícia Civil (PCMG) também foi acionada para prestar atendimento na ocorrência. Os agentes indicaram que a perícia esteve na cena do crime e fez os trabalhos de investigação necessários. O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico-Legal da região para que exames fossem feitos.

Foi instaurado um inquérito policial para apurar a autoria e as possíveis motivações e circunstâncias do crime.

O corpo de Bianca foi velado e enterrado nesse domingo em um cemitério na zona rural de Piracema, local em que tanto o pai quanto a mãe dela foram sepultados.

Dados alarmantes

Pesquisa feita pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) mostrou em um dossiê que o Brasil, em 2025, liderou o ranking de países que mais matam pessoas transexuais e travestis no mundo, com 80 assassinatos registrados. Os dados da pesquisa foram coletados a partir do monitoramento de notícias, denúncias diretas feitas às organizações trans e registros públicos.

Ceará e Minas Gerais foram os estados com o maior número de assassinatos, sendo oito cada. A Região Nordeste foi a que registrou mais ocorrências, com 38 assassinatos, seguida pelo Sudeste, com 17, Centro-Oeste (12), Norte (7) e o Sul (6).

O levantamento feito pela Antra, que contabilizou o período de entre 2017 e 2025, mostrou o estado de São Paulo como o mais letal, com 155 mortes. Os dados revelaram que a maioria das vítimas é de travestis e mulheres trans, predominantemente jovens, com maior incidência na faixa etária entre 18 e 35 anos, em que pessoas negras e pardas são as principais atingidas. (Com informações do Agência Brasil)

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice