Maratona de BH tem alterações em horários a poucos dias da largada

A menos de uma semana para a largada da 1ª Maratona e 17ª Meia Internacional de Belo Horizonte, a organização do evento anunciou nas redes sociais que as provas de 5km e 10km tiveram seus horários alterados, por determinação técnica. O evento marcado para o próximo domingo (29/6) na Região da Pampulha, deve reunir cerca de 16 mil atletas de diferentes partes do Brasil e do exterior.

Inicialmente, as duas modalidades estavam previstas para começar às 8h. Com a alteração, a prova de 5km começará às 7h45, enquanto os corredores dos 10km largarão às 8h45. As demais provas seguem sem alterações. A largada da maratona de 42 quilômetros está mantida para as 5h30, enquanto os atletas da meia maratona, de 21 quilômetros, começam o percurso às 7h. Todas as provas terão saída e chegada na Praça Nova da Pampulha, próxima à Igreja São Francisco de Assis.

A saída dos atletas será organizada em ondas, separadas por níveis técnicos e categorias. Na maratona e na meia maratona, a largada começa com os atletas da elite, seguida pelas pessoas com deficiência, pelotão B e pelotão geral. Já nos 10km e nos 5km, todos largam juntos.

A prova marca a estreia da Maratona Internacional de Belo Horizonte, ampliando um projeto que há 16 anos é representado pela tradicional Meia Maratona Internacional de BH. Em 2025, a prova alcançou a marca de 10 mil participantes. De acordo com a organização, a ideia de dar o próximo passo e lançar a maratona aconteceu depois da consolidação e do crescimento do público.

“Foi um processo de amadurecimento. O corredor normalmente evolui dos cinco quilômetros para os 10 quilômetros, depois para a meia maratona e, por fim, para a maratona. A gente entendeu que agora existia uma base madura para esse próximo desafio”, explicou um dos realizadores da prova, Rômulo Corrêa Moreira.

A expectativa é reunir cerca de 16 mil participantes. Desse total, aproximadamente 3 mil atletas devem disputar a maratona, outros 10 mil a meia maratona e cerca de 3 mil as provas de 5km e 10km. As inscrições permanecem abertas até sábado (27/6) ou enquanto houver vagas disponíveis.

Um dos diferenciais da competição será o percurso. Os corredores passarão por alguns dos principais cartões-postais da capital mineira, como a Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, o Museu Casa Kubitschek e o Parque Ecológico. Além disso, parte do trajeto inclui as vias internas do Zoológico de Belo Horizonte, trecho apontado pela organização como um atrativo visual para os participantes.

“O corredor não quer apenas correr. Ele quer um percurso bonito, agradável, com experiência visual. Isso ajuda até emocionalmente durante uma prova longa”, explicou Rômulo.

A escolha da data também foi estratégica. Realizada durante o inverno, a corrida deve ocorrer em condições climáticas consideradas favoráveis para provas de longa distância, com temperaturas mais baixas nas primeiras horas da manhã. Segundo os organizadores, o clima ameno ajuda a reduzir o desgaste físico dos atletas durante a competição.

Além da proposta esportiva, o evento mantém uma iniciativa voltada para a conscientização ambiental. Neste ano, o gorila foi escolhido como mascote oficial da prova e terá sua imagem estampada em materiais promocionais e nas medalhas entregues aos participantes, reforçando ações de preservação desenvolvidas em parceria com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica da capital.

“A gente procura transformar a corrida em algo maior do que o esporte. Existe também uma preocupação ambiental e educativa dentro do projeto. Já ajudamos em ações de preservação e reprodução de espécies junto à fundação”, destacou Rômulo.

Com a inclusão da maratona e o aumento da premiação total para R$ 100 mil, a expectativa é atrair ainda mais atletas de elite do Brasil e do exterior. Para Rômulo, a expansão da prova representa não apenas o crescimento do esporte na cidade, mas também um incentivo à qualidade de vida.

“A atividade esportiva é fundamental na vida de todos nós. A corrida aproxima as pessoas, melhora a saúde, reduz o estresse e desafia cada atleta a superar seus próprios limites. Movimentar é a melhor opção. A cidade está vivendo um momento importante no esporte. Venha viver essa experiência com a gente. Participe da 1ª Maratona e 17ª Meia Internacional de BH”, concluiu.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima