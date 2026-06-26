BH: doenças respiratórias disparam e congestionam pronto atendimentos

À medida que as temperaturas caem durante o inverno, sobem os casos de infecções por doenças respiratórias: a última edição do Boletim InfoGripe, divulgado nessa quinta-feira (25/6) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) da Fiocruz aponta que 24 das 27 unidades federativas do Brasil estão em nível de alerta para o número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com risco ou alto risco de contração: apenas Rondônia, Piauí e Pernambuco não estão nessa situação.

Em Minas Gerais, diversos municípios, inclusive a capital, já declararam situação de emergência devido à alta de casos de doenças respiratórias. Contatada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que "monitora diariamente o cenário epidemiológico da cidade para garantir o cuidado necessário à população" e que "o aumento de casos de doenças respiratórias já era esperado para o período de sazonalidade, que ocorre entre março e junho".

O cenário, porém, é de sobrecarga nos postos de pronto atendimento da capital. A Unimed-BH informou que, nessa segunda-feira (22/6), registrou um recorde histórico nessas unidades, com quase 1.900 pacientes em apenas 24 horas. A empresa informou ainda que, na semana entre os dias 14 a 20 de junho, prestou quase 30 mil atendimentos de urgência nas unidades da própria rede.

A alta de casos de SRAG está associada, principalmente, à maior circulação dos vírus sincicial respiratório (VSR), influenzas A e B, H1N1 e, ainda, Covid. Diante da pressão causada pela alta demanda, a orientação é só recorrer ao sistema de saúde em caso de real necessidade.

É o que explica Garibalde Mortoza Jr, diretor de mercado da Unimed-BH: "A gente tem visto um aumento muito grande do serviço de pronto atendimento, e grande parte dessas pessoas não precisaria estar lá", sintetiza.

O médico pondera que pacientes que não estiverem em situação grave devem recorrer ao atendimento on-line: "A pessoa consegue fazer uma teleconsulta", diz. Outra alternativa proposta por ele é agendar uma consulta física por meio de aplicativo, disponível no aplicativo da cooperativa. Vale lembrar que esses serviços também são disponibilizados por outras empresas do ramo e pelo SUS.

Garibalde enumera uma vantagem adicional para o atendimento remoto: locais de aglomeração são justamente os mais propensos à disseminação das SRAGs: "muita gente doente concentrada no mesmo lugar: os vírus vão deitar e rolar", adverte. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais tais doenças tendem a se propagar durante o inverno, período no qual, devido às temperaturas mais baixas, as pessoas acabam se reunindo em ambientes fechados, sem a devida circulação de ar.

Crianças, gestantes e idosos são os mais vulneráveis

O Boletim InfoGripe da Fiocruz indica ainda que, ao longo das últimas oito semanas, a ocorrência de SRAG foi mais elevada entre as crianças pequenas e esteve associada, principalmente, ao vírus sincicial respiratório. Já a mortalidade foi maior entre os idosos e teve como principal causa o vírus influenza A. Em relação aos casos de SRAG por influenza A, a incidência tem apresentado maior impacto em crianças menores de 2 anos, enquanto a mortalidade é mais elevada na população com 65 anos ou mais.

De acordo com a entidade, esses padrões incidência e de mortalidade concentrados nos extremos das faixas etárias é característico das doenças respiratórias. Já as ocorrências de SRAG por Covid-19 continuam baixas em todas as faixas etárias. Garibalde destaca que as gestantes também fazem parte do grupo mais vulnerável: elas, juntamente com os idosos e as crianças, são os grupos que mais demandam internações.

Vacinação é essencial

No último dia 11 de junho, a PBH informou que a cobertura vacinal no município estava em 54,05% entre o público-alvo da campanha. Esse índice é o mais alto do Sudeste do país, superando o de todas as demais capitais da região: em seguida vêm Vitória (ES), com 43,47%; São Paulo (SP), com 43,08%; e Rio de Janeiro (RJ), com 32,06%.

Para o diretor de mercado da Unimed-BH, apesar de mais alto que o de outras cidades, o percentual registrado em Belo Horizonte ainda está aquém do necessário. Ele destaca que a imunização é essencial para conter o avanço das doenças respiratórias e a consequente sobrecarga no sistema de saúde. "A vacina pode não impedir que as pessoas tenham um resfriado comum, mas vai reduzir os sintomas e as internações", pontua.

Para Garibalde, a queda na procura por imunizantes vem ocorrendo em todo o país, devido, principalmente, à desinformação. "A gente tem visto campanhas antivacina, até uso político disso, fazendo com que as pessoas deixem de ser vacinadas", lamenta. "O Brasil já foi exemplo de vacinação para o mundo inteiro e, agora, esse programa não é mais efetivo como antes", acrescenta.

Em Belo Horizonte, a vacina contra a gripe está disponível gratuitamente para todos os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, entre os quais crianças com idades entre seis meses e 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e caminhoneiros, entre outros. Os imunizantes são ministrados nos 154 centros de saúde do município e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, de segunda a sexta-feira.

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Outras medidas preventivas aconselhadas por Garibaldi para conter a alta de casos de doenças respiratórias são: alimentar-se corretamente, manter-se hidratado e evitar locais de aglomeração. Quem já estiver com algum sintoma deve evitar sair de casa: se for necessário deixar o isolamento, o uso de máscara é fundamental.

