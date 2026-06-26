Gripe em BH: saiba onde se vacinar além dos centros de saúde
Campanha de vacinação é destinada a público a partir de 6 meses de idade. Confira o endereço dos pontos extras de vacinação em Belo Horizonte
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À medida que a estação seca avança, a imunização contra doenças respiratórias se torna ainda mais importante. Em Belo Horizonte, além dos 154 centros de saúde espalhados pela cidade, a vacina contra a gripe também está disponível em pontos extras de imunização e clínicas particulares.
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De acordo com a Prefeitura de BH (PBH), a vacina protege contra os tipos mais perigosos do vírus – Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B. O imunizante reduz complicações, internações e mortes e está sendo aplicado em toda a população. Bebês a partir de 6 meses podem se vacinar, desde que haja a apresentação de um documento de identificação com foto e cartão de vacina.
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Mulheres puérperas (que tiveram um parto recentemente) também devem apresentar a certidão de nascimento do bebê, o cartão da gestante ou o registro do hospital onde ocorreu o parto.
A população que deseja se vacinar nos postos de saúde deve comparecer nas unidades de segunda a sexta-feira. Os endereços podem ser consultados no Portal da PBH.
Há, ainda, a opção de tomar a dose no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, localizado na Rua Paraíba, 890, na Savassi, Região Centro-Sul. O atendimento é realizado das 8h às 16h30.
Onde ficam os pontos extras de vacinação em BH?
No caso dos pontos extras, o horário de atendimento varia. Atualmente, são seis postos, sendo quatro localizados na Região Centro-Sul, um na Região Oeste e outro na Região Nordeste. Confira os endereços:
Abertta Saúde
- Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
- Avenida Bernardo Monteiro, 831, Santa Efigênia
CEM IPSEMG
- Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 18h
- Rua Domingos Vieira, 488, Santa Efigênia
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Hipercentro
- Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
- Shopping Caetés - Rua Caetés, 466, Piso Caetés, Centro
Hospital da Polícia Militar
- Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h30
- Rua Pacífico Mascaranhas, s/n (entrada pela guarita), Santa Efigênia
Núcleo Stellantis Saúde BH Estoril
- Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h
- Rua Paulo Piedade Campos, 360, Estoril
Núcleo Stellantis Saúde BH Norte
- Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h
- Rua Queluzita, 34, 13º andar, Fernão Dias
Vacinação domiciliar
Pessoas acamadas, com mobilidade reduzida e/ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem se vacinar em casa, por meio do serviço de vacinação domiciliar da PBH.
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Para solicitar o serviço é necessário realizar um cadastro virtual ou diretamente nos centros de saúde de referência.