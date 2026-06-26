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IMUNIZAÇÃO IMPORTANTE

Gripe em BH: saiba onde se vacinar além dos centros de saúde

Campanha de vacinação é destinada a público a partir de 6 meses de idade. Confira o endereço dos pontos extras de vacinação em Belo Horizonte

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
26/06/2026 12:03 - atualizado em 26/06/2026 12:08

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Doses de vacina contra a gripe estão disponíveis nos 152 centros de saúde da capital, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Doses de vacina contra a gripe também estão disponíveis nos 154 centros de saúde da capital, de segunda a sexta-feira crédito: Leandro Couri / EM / D.A Press

À medida que a estação seca avança, a imunização contra doenças respiratórias se torna ainda mais importante. Em Belo Horizonte, além dos 154 centros de saúde espalhados pela cidade, a vacina contra a gripe também está disponível em pontos extras de imunização e clínicas particulares.

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De acordo com a Prefeitura de BH (PBH), a vacina protege contra os tipos mais perigosos do vírus – Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B. O imunizante reduz complicações, internações e mortes e está sendo aplicado em toda a população. Bebês a partir de 6 meses podem se vacinar, desde que haja a apresentação de um documento de identificação com foto e cartão de vacina.

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Mulheres puérperas (que tiveram um parto recentemente) também devem apresentar a certidão de nascimento do bebê, o cartão da gestante ou o registro do hospital onde ocorreu o parto.

A população que deseja se vacinar nos postos de saúde deve comparecer nas unidades de segunda a sexta-feira. Os endereços podem ser consultados no Portal da PBH.

Há, ainda, a opção de tomar a dose no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, localizado na Rua Paraíba, 890, na Savassi, Região Centro-Sul. O atendimento é realizado das 8h às 16h30.

Onde ficam os pontos extras de vacinação em BH?

No caso dos pontos extras, o horário de atendimento varia. Atualmente, são seis postos, sendo quatro localizados na Região Centro-Sul, um na Região Oeste e outro na Região Nordeste. Confira os endereços:

Abertta Saúde

  • Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
  • Avenida Bernardo Monteiro, 831, Santa Efigênia

CEM IPSEMG

  • Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 18h
  • Rua Domingos Vieira, 488, Santa Efigênia

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Hipercentro

  • Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
  • Shopping Caetés - Rua Caetés, 466, Piso Caetés, Centro

Hospital da Polícia Militar

  • Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h30
  • Rua Pacífico Mascaranhas, s/n (entrada pela guarita), Santa Efigênia

Núcleo Stellantis Saúde BH Estoril

  • Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h
  • Rua Paulo Piedade Campos, 360, Estoril

Núcleo Stellantis Saúde BH Norte

  • Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h
  • Rua Queluzita, 34, 13º andar, Fernão Dias

Vacinação domiciliar

Pessoas acamadas, com mobilidade reduzida e/ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem se vacinar em casa, por meio do serviço de vacinação domiciliar da PBH.

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Para solicitar o serviço é necessário realizar um cadastro virtual ou diretamente nos centros de saúde de referência.

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