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VACINAÇÃO PARA TODOS

Novo posto de vacinação é aberto nesta quarta-feira (24) em BH; veja onde

Prefeitura amplia possibilidade de vacinação na capital; cobertura chega a 55% nos grupos prioritários.

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
24/06/2026 10:03

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Pessoas aguardam na fila para receber a dose da vacina contra a gripe no Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida, Bairro Novo São Lucas, Região Centro-Sul da capital
BH recebe novo posto de vacinação para ampliar acesso a população nesta quarta (24) crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

A campanha de vacinação contra a gripe em Belo Horizonte ganhou mais um posto na capital nesta quarta-feira (24/6). A ampliação ocorre no Mercado Distrital do Cruzeiro, localizado na Rua Ouro Fino, 452, Bairro Cruzeiro, na região Centro-Sul da cidade. 

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A aplicação no novo local fica disponível das 10h às 17h para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. 

Para se vacinar, o cidadão deve apresentar documento de identidade com foto e o cartão de vacina. As puérperas devem apresentar também a certidão de nascimento do bebê, o cartão da gestante ou o registro do hospital onde ocorreu o parto.

Durante a campanha de 2026, BH já aplicou mais de 744 mil doses da vacina. Nos grupos prioritários, foram imunizados 55,92%, o que corresponde a 364 mil pessoas. Apesar do número expressivo, o resultado segue abaixo da meta do Ministério da Saúde, de mais de 90% de pessoas imunizadas. 

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Na população com mais de 60 anos, a cobertura é de 58,92%. Entre as gestante, ela está em 45,75% enquanto nas crianças de 6 meses a 6 anos, o índice está em 45,2%

“A vacina salva vidas e estamos mantendo a oferta em diversos pontos, para facilitar ainda mais o acesso. Nosso alerta vai, especialmente, para os grupos mais vulneráveis aos vírus respiratórios, como idosos, gestantes e crianças. O frio já chegou e agora é momento de se proteger”, reforça a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.

Além do novo ponto, a população pode ter acesso a doses do imunizante nos centros de saúde, postos extras e Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Os locais e horários estão disponíveis no portal da PBH.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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