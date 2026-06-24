Novo posto de vacinação é aberto nesta quarta-feira (24) em BH; veja onde

A campanha de vacinação contra a gripe em Belo Horizonte ganhou mais um posto na capital nesta quarta-feira (24/6). A ampliação ocorre no Mercado Distrital do Cruzeiro, localizado na Rua Ouro Fino, 452, Bairro Cruzeiro, na região Centro-Sul da cidade.

A aplicação no novo local fica disponível das 10h às 17h para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade.

Para se vacinar, o cidadão deve apresentar documento de identidade com foto e o cartão de vacina. As puérperas devem apresentar também a certidão de nascimento do bebê, o cartão da gestante ou o registro do hospital onde ocorreu o parto.

Durante a campanha de 2026, BH já aplicou mais de 744 mil doses da vacina. Nos grupos prioritários, foram imunizados 55,92%, o que corresponde a 364 mil pessoas. Apesar do número expressivo, o resultado segue abaixo da meta do Ministério da Saúde, de mais de 90% de pessoas imunizadas.

Na população com mais de 60 anos, a cobertura é de 58,92%. Entre as gestante, ela está em 45,75% enquanto nas crianças de 6 meses a 6 anos, o índice está em 45,2%

“A vacina salva vidas e estamos mantendo a oferta em diversos pontos, para facilitar ainda mais o acesso. Nosso alerta vai, especialmente, para os grupos mais vulneráveis aos vírus respiratórios, como idosos, gestantes e crianças. O frio já chegou e agora é momento de se proteger”, reforça a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.

Além do novo ponto, a população pode ter acesso a doses do imunizante nos centros de saúde, postos extras e Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Os locais e horários estão disponíveis no portal da PBH.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos