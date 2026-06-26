Doenças pulmonares: projeto do UniBH oferece atendimento gratuito

Com a chegada do inverno, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) precisam redobrar os cuidados com a saúde respiratória. Isso porque, no período das temperaturas mais baixas, o ar frio e seco pode irritar as vias aéreas, aumentar a inflamação pulmonar, estimular a produção de secreções e favorecer infecções respiratórias.

Em muitos episódios, o agravamento agudo da doença pode levar à necessidade de atendimento de urgência e até mesmo à internação hospitalar.



Estima-se que no Brasil, 15 milhões de pessoas convivam com a doença, enquanto apenas 30% desses milhões possuem um diagnóstico, segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT). De acordo com o Guia de Mudanças Climáticas e Saúde do Ministério da Saúde, o aumento de doenças respiratórias está associado às quedas nas temperaturas, especialmente entre idosos e pessoas com doenças crônicas.

Além do frio, fatores comuns nesta época do ano como ambientes menos ventilados, maior circulação de vírus respiratórios e aumento da concentração de poluentes atmosféricos, contribuem para complicações mais severas.



O papel da fisioterapia pulmonar

A fisioterapeuta respiratória e professora do UniBH, Luana Céfora Godoy Silva, explica que a fisioterapia tem papel fundamental tanto na reabilitação quanto na prevenção das exacerbações. "Dentre as condutas com o paciente destacam-se os exercícios respiratórios, recursos para higiene brônquica, melhora da ventilação pulmonar, condicionamento cardiorrespiratório e orientações para conservação de energia, que contribuem para a redução da falta de ar e para a melhora da qualidade de vida", afirma.



Segundo a especialista, o acompanhamento adequado permite ganhos significativos na funcionalidade dos pacientes. Luana cita o caso de uma participante de 72 anos do projeto de extensão "Pulmões em Movimento", coordenado por ela no UniBH e focado no atendimento a pacientes com doenças pulmonares. A paciente foi diagnosticada com DPOC moderada e apresentou melhora expressiva na eliminação de secreções, na saturação de oxigênio e na sensação de falta de ar após o tratamento por 10 sessões seguidas.

O projeto começou no primeiro semestre de 2026, e além dos atendimentos presenciais, os pacientes participantes da extensão recebem cartilhas e orientações para continuidade dos exercícios em casa.

A fisioterapeuta destaca que existem exercícios domiciliares seguros e eficazes, mas que eles devem ser prescritos após avaliação individual. Entre os exercícios estão técnicas de higiene brônquica com dispositivos como o Shaker e o Epap. Ambos funcionam por meio do sopro do paciente e ajudam a melhorar a circulação do ar nos pulmões e a eliminar secreções.

O Shaker produz vibrações que ajudam a soltar o muco acumulado nas vias respiratórias, enquanto o EPAP gera uma pressão positiva que mantém os brônquios mais abertos durante a expiração, facilitando a respiração e a limpeza pulmonar.



Também podem ser indicadas manobras de desobstrução das vias aéreas, exercícios de condicionamento físico e atividades para fortalecimento dos membros superiores e inferiores utilizando recursos simples e de baixo custo, como elásticos, garrafas com água ou o próprio peso corporal.



Cuidados importantes durante o frio



Apesar dos exercícios ajudarem, a fisioterapeuta explica que a prevenção é uma das melhores estratégias para evitar complicações. Entre as principais recomendações para pacientes com DPOC nesta época do ano estão:



Manter hidratação adequada para facilitar a eliminação de secreções



Realizar técnicas de higiene brônquica quando orientadas por profissionais



Evitar exposição à fumaça de cigarro e outros irritantes respiratórios



Reduzir a presença de poeira, mofo e odores fortes no ambiente



Manter níveis adequados de umidade dentro de casa



Higienizar as mãos com frequência



Evitar contato com pessoas com sintomas gripais



Manter a vacinação em dia, conforme orientação médica



A especialista ainda ressalta que pequenos cuidados no dia a dia podem fazer grande diferença para manter a estabilidade clínica e reduzir a necessidade de internações.

Serviço

Projeto Pulmões em Movimento

Pacientes com doenças pulmonares podem solicitar atendimento por meio da Clínica de Saúde do UniBH.

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