Maratona de BH altera trânsito e terá operação especial na Pampulha

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

As mudanças no trânsito na região da Pampulha para a 1° Maratona e 17° Meia Maratona Internacional de Belo Horizonte já começaram nesta sexta-feira (26/6) e serão intensificadas no domingo (28/6), quando cerca de 16 mil atletas são esperados para as provas de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km.

A operação especial inclui interdições de vias, desvios de tráfego, alterações no transporte coletivo e atuação de agentes de trânsito para garantir a segurança dos participantes e a fluidez da circulação na região.

As primeiras intervenções ocorrem na Rua Expedicionário Celso Racioppi e na Rua Versília, incluindo a ciclovia, entre a Avenida Otacílio Negrão de Lima e a Rua Calábria. Os trechos foram fechados às 20h para a montagem das estruturas do evento e permanecerão interditados até as 20h de domingo, após a desmontagem dos equipamentos utilizados para largada, chegada e apoio aos corredores.

A operação será ampliada na madrugada de domingo e seguirá até as 13h. O esquema foi montado para atender a primeira edição da Maratona Internacional de Belo Horizonte, criada após 16 anos da tradicional Meia Maratona Internacional de BH.

Segundo um dos realizadores da prova, Rômulo Corrêa Moreira, projeto surgiu para suprir a carência de grandes eventos esportivos na capital mineira já que cidade ainda ficava atrás de outras cidades quando o assunto era corrida de rua.

A concentração dos atletas, assim como as largadas e chegadas, será na Praça Geralda da Mata Pimentel, próxima à Igreja São Francisco de Assis. A maratona terá início às 5h30. Os participantes da meia maratona largam às 7h. Em seguida será a vez dos atletas de 5 km largando às 7h45 e por último os de 10 km às 8h45.

Percurso

O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. A maratona terá ganho acumulado de apenas 79 metros de elevação, enquanto a meia maratona contará com 39 metros. O trajeto percorre toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital.



Os atletas vão passar pelos tradicionais pontos da orla, como a Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, o Iate Tênis Clube, o Museu Casa Kubitschek e o Parque Ecológico.

Um dos diferenciais da competição será a passagem pelas ruas internas do Zoológico de Belo Horizonte. Segundo a organização, o trecho oferece um visual diferenciado para os corredores e ajuda a tornar a experiência menos desgastante durante as provas longas. Apesar das belezas, há um trecho apontado como o mais desafiador do percurso: a subida interna do Zoológico, com cerca de 1,5 quilômetro de inclinação.

Principais interdições

A Avenida Otacílio Negrão de Lima concentrará as maiores restrições. Entre 4h e 13h de domingo, a via terá bloqueio total em quase toda a sua extensão nos dois sentidos de circulação.

As exceções serão o trecho entre a Rua Orsi Conceição e a Avenida Sicília, onde a interdição ocorrerá apenas no sentido Zoológico, e a Barragem da Pampulha, que funcionará em sistema de trânsito compartilhado no sentido Centro.

Também haverá mudanças importantes nas avenidas Heráclito Mourão de Miranda, Professor Clóvis Salgado e Severino Ballesteros. Nessas vias, veículos e corredores dividirão espaço em alguns pontos do percurso. No entanto, para garantir a segurança dos atletas, determinados cruzamentos serão completamente fechados.

Entre os bloqueios totais previstos estão a ponte da Avenida Heráclito Mourão de Miranda com a Avenida Presidente Tancredo Neves, o cruzamento da Avenida Heráclito Mourão de Miranda com a Rua Doutor Sylvio Menicucci e o encontro da Avenida Clóvis Salgado com a Rua Monsenhor Nogueira Duarte.

Outro local que ficará totalmente interditado é a Praça Fábio de Araújo Motta, no encontro das avenidas Otacílio Negrão de Lima, Clóvis Salgado e Heráclito Mourão de Miranda. A medida busca preservar a circulação dos corredores em um dos principais pontos do trajeto.

Operação no Zoológico

Na portaria principal do Zoológico será implantada uma operação especial de "Pare e Siga" para permitir a passagem do transporte coletivo. Já os demais veículos serão direcionados para desvios por vias localizadas nos fundos do parque.

A estratégia foi adotada porque os percursos da maratona e da meia maratona incluem a entrada e saída dos atletas pelo Portão 1 do Zoológico, exigindo maior controle do fluxo de veículos na região.



Desvios para motoristas



Para minimizar os impactos das interdições, foram definidos diversos desvios. Quem seguir da Avenida Antônio Carlos em direção ao Zoológico deverá utilizar rotas alternativas passando pelos bairros São José, Bandeirantes e Santa Terezinha.

Também haverá caminhos alternativos para os deslocamentos entre o Zoológico e a Avenida Portugal, além dos acessos pelos bairros Xangrilá, Nova Pampulha e Céu Azul.



Os desvios ainda contemplam motoristas que trafegam entre a Avenida Santa Rosa e o Mineirinho, utilizando vias como as avenidas Dom Pedro I, Antônio Carlos e Antônio Abrahão Caram.



Faixas informativas e sinalização especial foram instaladas para orientar motoristas e pedestres sobre os bloqueios e mudanças temporárias na circulação.

Linhas de ônibus terão alterações

A operação também provocará mudanças no transporte coletivo. Durante a realização das provas, diversas linhas terão itinerários alterados. As mudanças atingem as linhas 64, 510, 535, 615, 639, 646, 3302A, 5401, 5106 e 8550 do sistema convencional. Também haverá alterações na linha S54, do sistema suplementar, e na linha 2820, operada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG).

A recomendação é que passageiros consultem os trajetos antes de sair de casa para evitar atrasos e transtornos.

Expectativa de grande movimentação

A expectativa é de que cerca de 16 mil corredores participem das provas neste domingo. Além de atletas de Minas Gerais, o evento deve receber participantes de outros estados e até do exterior, aumentando a movimentação na Pampulha desde as primeiras horas da manhã.

Por causa do grande fluxo de pessoas e das mudanças viárias, agentes da BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar estarão posicionados em pontos estratégicos ao longo do percurso.

A orientação para quem pretende circular pela região é evitar deslocamentos desnecessários durante a manhã de domingo, planejar os trajetos com antecedência e respeitar a sinalização temporária e as orientações dos agentes responsáveis pela operação.

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*Estagiaria sob supervisão do subeditor Gabriel Felice