Gangues no Taquaril, em BH, atuam com "procuração" de facções nacionais

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran



O Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte, é a base de facções e gangues que tiveram o segundo histórico mais violento de disputas na área mais conflagrada do estado, segundo levantamento feito pelo Estado de Minas no periodo de 2025 a maio deste ano. Na comunidade, duas frentes principais, que agem por procuração para organizações criminosas nacionais, disputam poder e pontos de venda de drogas. O Comando Vermelho (CV) atua associado à Gangue do PH (ou Gangue do Capeta). Essa organização seria liderada por Paulo Henrique (vulgo “PH”), que coordena as operações a distância, muitas vezes a partir da Favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



Esse grupo busca expansão e retomada de pontos de tráfico, adotando táticas de terror e demarcando território com pichações. Em oposição está a Gangue do Gordo, que age com suporte do PCC e do TCP, liderada pelo traficante conhecido como “Gordo”. Além dos confrontos, o bando faz cobertura de pichações rivais, cada qual usando códigos próprios.



Os dois chefes dessas gangues já tiveram uma relação próxima, mas tornaram-se inimigos. Segundo informações policiais, o rompimento foi agravado por eventos violentos, incluindo a morte do filho de “Gordo”, fato atribuído a “PH”.



Nove mortos em conflitos e ataques

No período analisado, a guerra entre os grupos resultou em pelo menos oito confrontos e nove pessoas mortas no Taquaril. Os conflitos e ataques ocorreram na Rua Joaquim Teixeira dos Anjos, onde houve execuções ligadas à Gangue do PH. A Rua Alvimar Carneiro é apontada como um ponto de atuação da Gangue do Gordo, bem como o local de venda de entorpecentes chamado “Boca do Gordo”.



A Polícia Militar tem um histórico de monitoramento das ruas Ramiro Siqueira e Luiz Vaz Torres, onde ocorreram confrontos armados e execuções por fuzil. O conflito afeta também o Bairro Castanheiras, região vizinha que começa a sofrer a influência da expansão do CV. Fora da região, os Predinhos do Cascalho, no Morro das Pedras, Região Oeste de BH, tornaram-se um ponto logístico conectado às lideranças que operam no Taquaril.



No período analisado, ocorreram ataques e contra-ataques. Em abril de 2025, integrantes do CV invadiram o Taquaril em três veículos, disfarçados de policiais civis. Eles retiraram um jovem de 19 anos (ligado ao TCP) de sua residência e o executaram com 14 tiros de fuzil em um escadão, filmando a ação para divulgação.



No mês seguinte, criminosos do CV, sob ordens de “PH”, invadiram a comunidade portando fuzis e granadas para cobrar “pedágio” e retomar bocas de fumo do grupo de “Gordo”. O confronto com a PM resultou na morte de dois membros do CV, incluindo o braço direito de “PH”.



Naquele mesmo mês, a Polícia Civil mobilizou 120 agentes na “Operação Cerberus” para desarticular a estrutura de “PH” no Taquaril, focada em lavagem de dinheiro e homicídios. Mas, no mês seguinte, os criminosos voltaram a desafiar a polícia, promovendo o “Feirão do Pó” no escadão da Rua Itamarati. Imagens em vídeo mostraram a venda de drogas a céu aberto, com formação de fila organizada pelos traficantes e aceitação de pagamentos via Pix, demonstrando a audácia e a organização logística do tráfico.



Em julho, ocorreu outra morte. A Gangue do Gordo executou um usuário de drogas com mais de 10 tiros por cometer pequenos furtos na comunidade, evidenciando a imposição de um tribunal do crime na comunidade.



A geografia do crime na Região Oeste de BH



Na Região Oeste da capital, o Morro das Pedras registrou 18 ações relativas à guerra das facções no período analisado pelo EM. Foram seis pessoas mortas e duas feridas. Lá, o CV detém a maior hegemonia territorial, mas enfrenta resistência e disputas diretas com o TCP e tentativas de incursão do PCC. A repressão policial é intensa, com oito grandes operações realizadas e cinco apreensões de armamento pesado, entre fuzis e explosivos.



As ações concentram-se em pontos estratégicos do aglomerado, como a Vila Leonina, onde incursões da Rotam e prisões de gerentes do tráfico foram registradas. Nos Predinhos do Cascalho, foi descoberto um alçapão camuflado em uma laje, usado para esconder fuzis e grandes carregamentos de cocaína.



No Bairro Nova Granada, a área periférica ao aglomerado registrou intensos tiroteios. O comando local também exerce influência sobre o Morro do Querosene, o Conjunto Santa Maria e o Taquaril.



Tensão e tribunais do crime na Cabana



Na mesma região, o aglomerado Cabana do Pai Tomás é a base de operação da facção TCP em Minas e registrou cinco mortes no período pesquisado. A região vive sob constante tensão devido à rivalidade com o Comando Vermelho.



Essas disputas usam tribunais do crime para punir alusões aos grupos inimigos e manter a comunidade sob poder da facção. O CV atua em áreas próximas, como o Morro das Pedras, e realiza incursões armadas contra o TCP.

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O grupo da Cabana tem fortes ligações com o Morro da Mineira, no Rio de Janeiro, e redes de distribuição em Santos (SP), de onde coordena o envio de drogas e armas para bairros como Conjunto Paulo VI, Piratininga e Pedreira Prado Lopes, em BH.