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FEMINICÍDIO

Policial penal que matou namorada em BH vai a júri popular

Um exame de sanidade concluiu que Rodrigo Caldas tinha plena capacidade mental. Justiça manteve a prisão preventiva e confirmou julgamento pelo Tribunal do Júri

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
26/06/2026 17:11 - atualizado em 26/06/2026 17:12

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Priscilla Azevedo Mundim foi morta pelo namorado, Rodrigo Caldas no bairro Padre Eustáquio. Ele era policial penal
Priscilla Azevedo Mundim foi morta pelo namorado, Rodrigo Caldas, no Bairro Padre Eustáquio. Ele era policial penal crédito: Redes Sociais/Reprodução

O policial penal Rodrigo Caldas Fonseca, de 45 anos, acusado de matar a namorada, a auxiliar administrativa Priscilla Azevedo Mundim Pantuzza, de 46, será submetido a júri popular. A decisão foi tomada pela Justiça de Minas Gerais após a conclusão do exame de sanidade mental do réu, que apontou que ele tinha plena capacidade de compreender seus atos quando o crime aconteceu.

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Segundo a denúncia do Ministério Público, Priscilla foi esfaqueada, espancada, sofrendo ferimentos no rosto, tórax, braços e pernas, e, em seguida, morta por estrangulamento dentro do apartamento do acusado, na Rua Vereador Geraldo Pereira, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte, durante a madrugada de 16 de agosto de 2025.

Durante a manhã, ela foi encontrada morta, deitada na cama, enquanto o então namorado ameaçava tirar a própria vida. Ele chegou a se esfaquear na barriga, mas foi socorrido e sobreviveu. Ele foi preso após a sua recuperação.

Rodrigo responderá por feminicídio cometido em contexto de violência doméstica e familiar, com as qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Exame afasta hipótese de incapacidade mental

O laudo psiquiátrico, realizado em maio deste ano, concluiu que Rodrigo "não apresenta dependência toxicológica nem alcoólica" e possui "normais capacidades de entendimento e de determinação" em relação aos fatos investigados. Na prática, o documento descarta que ele fosse incapaz de responder criminalmente pelo feminicídio.

O exame havia sido pedido pela Justiça porque o policial penal estava afastado das funções desde o início de 2024 por problemas psiquiátricos, segundo informou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) na época do crime.

Crime aconteceu após tentativa de término

O feminicídio ocorreu na madrugada de 16 de agosto de 2025. Na noite anterior, Priscilla e Rodrigo participaram de uma confraternização na casa da irmã da vítima. Familiares relataram que, durante o encontro, o policial demonstrou ciúmes excessivos e chegou a se irritar por situações consideradas banais.

Segundo parentes, Priscilla havia comentado que se sentia sufocada pelo comportamento possessivo do namorado e pretendia colocar fim ao relacionamento.

Depois que o casal deixou a reunião, familiares tentaram contato para confirmar se eles haviam chegado ao apartamento, mas ninguém respondeu às mensagens nem às ligações.

Na manhã seguinte, preocupados com o desaparecimento de Priscilla, a irmã dela e o cunhado foram até o apartamento de Rodrigo. Após diversas tentativas de contato, o policial atendeu ao telefone e disse apenas que havia "feito merda", pedindo que eles acionassem a Polícia Militar.

Histórico de comportamento possessivo

Durante a investigação, familiares e amigos disseram que Rodrigo monitorava os deslocamentos da companheira, cobrava explicações sobre publicações nas redes sociais e demonstrava comportamento controlador.

A Polícia Civil concluiu que Priscilla havia decidido encerrar o relacionamento dois dias antes do crime, mas voltou a encontrar o namorado na noite anterior ao feminicídio.

Também foi revelado que uma ex-companheira do policial registrou um boletim de ocorrência contra ele em 2024 por perseguição após o fim do relacionamento. Na ocasião, ela afirmou que Rodrigo insistia em procurá-la, permaneceu por horas na porta do local onde ela trabalhava e que pediu uma medida protetiva por temer o fácil acesso dele a armas de fogo em razão da profissão.

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 *Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

 

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