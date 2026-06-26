Vídeo mostra jovem que ia ver jogo da Copa em moto de app antes de morrer

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Imagens registradas por meio de uma câmera de segurança mostram quando Joice Batiston, de 27 anos, deixou sua residência no município de Varginha, no Sul de Minas, para ir ao encontro de amigas, no último dia 19, a fim de verem juntas um jogo da Seleção pela Copa do Mundo. No entanto, Joice não apareceu.

As imagens mostram Joice Batiston saindo de casa e caminhando pela calçada. "Chegou, mãe!", disse a jovem ao deixar imóvel. Ela vai em direção à motocicleta, que aparece nas imagens segundos antes de Joice sair do imóvel. O veículo permanece parado por alguns instantes antes de deixar o local com os dois. Veja o vídeo:

A Polícia Civil informou que o motociclista de aplicativo, de 30 anos, é investigado pela morte da jovem. Richard Ferreira Tristão foi preso na manhã de quinta-feira (25/6) na casa do pai, um sítio na zona rural do município. Nesta sexta-feira (26/6), ele passou por audiência de custódia na 1ª Vara Criminal de Execuções Penais da comarca de Varginha, onde a Justiça entendeu que a prisão, por ora, deve ser mantida.

Em entrevista à imprensa local, na porta da delegacia, o delegado Marcelo Farha Bizarra disse que o caso é inicialmente tratado como acidente de trânsito e omissão de socorro. "A causa da morte foi traumatismo craniano em decorrência da queda. Primeiramente, estamos tratando como acidente, mas, posteriormente, vamos ver. Vamos aguardar o laudo pericial para saber realmente como foi esse acidente", declarou.

No momento da prisão, mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A polícia recolheu uma motocicleta, celulares e vestimentas que podem contribuir para o esclarecimento do caso. Os investigadores também apreenderam fragmentos de um celular queimado, que pode ser da vítima.

Segundo familiares, Joice Batiston saiu de casa por volta das 22h e embarcou em uma corrida solicitada pelo aplicativo 99 com destino a um restaurante, onde assistiria à partida ao lado de amigas. Em mensagens enviadas antes do trajeto, ela informou que já estava a caminho e que chegaria em breve ao local combinado. Depois disso, não fez mais contato.

Horas mais tarde, a jovem foi encontrada gravemente ferida em uma avenida distante do destino informado. Ela foi socorrida por policiais militares e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Varginha, mas não resistiu aos ferimentos. A certidão de óbito aponta politraumatismo como causa da morte.

A família questiona a hipótese inicial de acidente e aguarda os resultados dos laudos periciais. Parentes relatam que Joice apresentava diversos ferimentos pelo corpo, principalmente no rosto, além de escoriações em outras partes. O celular da vítima também não foi localizado. Familiares afirmam ainda que a jovem foi sepultada em caixão lacrado devido à gravidade das lesões.

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