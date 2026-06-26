A imensa cortina de água no parque que encanta visitantes da Festa da Luz

O Centro de Belo Horizonte se transformou numa grande tela de projeção desde a noite dessa quinta-feira (25/6), quando todo o aparato tecnológico da Festa da Luz foi acionado. Em meio a tantas projeções luminosas, uma cortina de água com projeções instalada em plena lagoa tem chamado a atenção de quem visitou o Parque Municipal da capital. O evento segue até domingo (28/6).

Não somente o gigantismo da projeção ganha destaque - a cortina de água alcança cerca de 35 metros de largura e 20 de altura. A beleza das imagens exibidas é outro atrativo que tem feito os visitantes do parque ligarem a câmera do celular e gravar vídeos e fotos.

A impactante instalação artística usa de um dispositivo tecnológico para fazer a água da lagoa dos barcos se transformar em uma espécie de paredão para receber uma projeção com sete minutos de duração. Intitulada "Rios voadores", a obra é assinada pela artista paraense Roberta Carvalho. "É algo meio mágico", resume a criadora.

Edição 2026 da Festa da Luz em Belo Horizonte Marcos Vieira/EM/DA Press Instalação da artista paraense Roberta Carvalho é projetada na água Marcos Vieira/EM/D.A.Press Edifícios Sulacap e Sulamérica estão incluídos no circuito Marcos Vieira/EM/D.A.Press Público voltou a se contentrar no Viaduto Santa Tereza e na Rua Sapucaí Marcos Vieira/EM/D.A.Press esculturas infláveis monumentais "Filhos do Sopro", da artista brasileira-mexicana Fefê Talavera, ocupam todo o eixo do Viaduto Santa Tereza Marcos Vieira/EM/D.A.Press Festa da Luz ocorre entre os dias 25 e 28 de junho Marcos Vieira/EM/D.A.Press Tema da Festa da Luz em 2026 é "O Brasil é América Latina" Marcos Vieira/EM/D.A.Press Ao todo, 12 instalações compõem o circuito Marcos Vieira/EM/D.A.Press Voltar Próximo

Ela tem razão. Todo o conjunto de obras que ocupa as alamedas do Parque Municipal tem deixado o local com uma aura um tanto onírica. "Pedras de Duwid ou boca de Marte", do indígena Gustavo Caboco, e a obra "Dance flowers", do coletivo francês Spectaculaires, ajudam a tornar um parque numa espécie de museu noturno.

Vozes da Amazônia



Roberta explica que a projeção artística é inspirada no fenômeno que consiste em correntes de umidade que carregam vapor de água. Elas saem da Amazônia e chegam às regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. São fundamentais para a regulação do clima brasileiro. "Refresca o Brasil e o mundo", diz.

Na imponente tela aquática são lançadas imagens com depoimentos de populações tradicionais e ribeirinhos sobre cuidados com a floresta. "São vozes da Amazônia. É um chamado, vozes como rios que vão refrescar nossas mentes", detalha a artista. Uma das falas que refrescam é do cacique Raoni, importante liderança dos Kayapó, que tem 93 anos.

Além do Parque Municipal, a Festa da Luz colore outros cantos do Centro de BH, como os arredores do Viaduto Santa Tereza, Rua Sapucaí e Praça da Estação. A artista participa pela primeira vez do evento. "É um acontecimento artístico no Brasil e na América Latina. Tem autenticidade", elogia a paraense, que diz ter como mote do seu trabalho a busca por telas que fogem da obviedade (que não sejam telas brancas, afirma). Ela é fundadora do festival Amazônia Mapping, que existe há 13 anos no Pará.

A programação

Nesta quinta edição, a Festa da Luz reúne 12 obras, entre elas "Filhos do sopro", da artista brasileira-mexicana Fefê Talavera, no Viaduto Santa Tereza e arredores.

A Rua Sapucaí foi ocupada pelo artista mexicano Ocote e por Luiz Carlos Oliveira, que montou um videogame interativo projetado sobre a fachada da antiga Rede Ferroviária.

Na Praça Rui Barbosa, Rafael Ski apresenta "Céu em nós", grande painel interativo de LED que reage à presença dos visitantes.

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Shows também iluminam a programação, como apresentações de Tamara Franklin, Célia Sampaio, Bloco Swing Safado, Claudia Manzo, Orquestra Atípica de Lhamas e Academia da Berlinda, todas no palco na Praça da Estação.

Serviço

Festa da Luz 2026 – 5ª edição

Data: até domingo (18/6)

Horário: 18h às 23h

Local: Hipercentro de Belo Horizonte