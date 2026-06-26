Confira o que abre em BH durante ponto facultativo desta segunda (29/6)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decretou ponto facultativo para esta segunda-feira (29/6) em razão do confronto entre a Seleção Brasileira e o Japão, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. A partida será disputada às 14h, e o expediente nos órgãos municipais será alterado. Enquanto repartições administrativas, parques e diversos equipamentos públicos ficarão fechados, serviços considerados essenciais, como unidades de urgência, transporte coletivo, Guarda Municipal e coleta de lixo, funcionarão normalmente.

O ponto facultativo foi estabelecido pelo Decreto Municipal nº 19.633, e a decisão foi divulgada nessa quinta-feira (25/6) pelo prefeito da capital, Álvaro Damião (União Brasil), em uma rede social.

O que abre

Mesmo com a suspensão do expediente em boa parte da administração municipal, alguns serviços seguem funcionando.

Saúde

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Hospital Metropolitano Odilon Behrens

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Central de Internação

Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno

Centros de Referência em Saúde Mental (Cersams)

Laboratórios das UPAs (todos funcionam 24 horas)

Também haverá atendimento das 7h30 às 18h no Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE). Já os Centros de Saúde, centros de especialidades, laboratórios, Academias da Cidade, Centros de Convivência, unidades de reabilitação, teleconsultas e demais serviços ambulatoriais funcionarão das 7h às 12h.

Assistência social

Os seguintes serviços funcionarão em regime de plantão:

Conselho Tutelar

Sepultamento Gratuito

Central de Vagas do Sistema Único de Assistência Social (Suas)

Transporte

Os ônibus do transporte coletivo circularão com horário de dia útil, mas terão reforço de viagens entre 11h e 12h para atender ao deslocamento dos passageiros antes da partida. As principais linhas contarão com quadro especial de horários da Copa do Mundo.

Limpeza urbana e segurança

Todos os serviços da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) funcionarão normalmente

Guarda Civil Municipal manterá a operação habitual

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) funcionará normalmente

Defesa Civil seguirá em plantão 24 horas pelos telefones 199 e (31) 3277-8864

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Bem-estar animal



As três unidades de atendimento animal da prefeitura permanecerão abertas:

Centro de Prevenção e Vigilância (CPV)

UBS Animal

SAMUVet

Abastecimento



Os Restaurantes Populares I, II, III e IV e a Cozinha Comunitária Cabana do Pai Tomás funcionarão normalmente.

Já os mercados distritais do Bairro São Paulo, Padre Eustáquio e Cruzeiro abrirão das 7h30 às 13h, com funcionamento facultativo após esse horário.

O que fecha

Diversos equipamentos públicos terão atendimento suspenso durante o ponto facultativo.

Entre eles estão:

Central de Atendimento Presencial BH Resolve

Procon BH

Sala Mineira do Empreendedor

Escola Profissionalizante Raimunda da Silva Soares

Banco de Alimentos

Central de Abastecimento da Agricultura Familiar (CAFA)

Direto da Roça

Feiras Livres, Feira de Orgânicos, Feira da Agricultura Urbana e Feira Modelo da Savassi

Refeitório Popular João Bosco Murta Lages

Na área cultural, também estarão fechados ou sem programação:

Centros Culturais

Cine Santa Tereza

Teatro Marília

Teatro Francisco Nunes

Teatro Raul Belém Machado

Museu Histórico Abílio Barreto

Museu Casa Kubitschek

Museu da Moda (MuMo)

Museu da Imagem e do Som (MIS-BH)

Casa do Baile

Centro de Referência da Cultura Popular Lagoa do Nado

Parques, zoológico e museus não abrem

O Zoológico de Belo Horizonte, o Jardim Botânico e o Aquário do Rio São Francisco permanecerão fechados para manutenção, como ocorre tradicionalmente às segundas-feiras.

Também estarão fechados todos os parques municipais que normalmente interrompem as atividades nesse dia para manutenção, entre eles o Parque Municipal, Parque das Mangabeiras, Parque da Serra do Curral, Parque Ecológico da Pampulha, Parque Lagoa do Nado, Parque Jacques Cousteau e dezenas de outras unidades.

Já os parques de acesso permanente permanecerão liberados ao público, como os parques Dona Clara, Confisco, Jardim Montanhês, Tirol, Trevo e Linear do Vale do Arrudas.

Cemitérios mantêm apenas velórios e sepultamentos

Os cemitérios públicos municipais — Saudade, Bonfim, Paz e Consolação — funcionarão das 7h às 17h, exclusivamente para velórios e sepultamentos. O plantão para agendamentos ocorrerá das 7h às 18h.

A Capela Velório do Barreiro permanecerá fechada para manutenção.

Ponto facultativo não é feriado

Apesar da alteração no funcionamento da prefeitura, segunda-feira (29/6) não será feriado em Belo Horizonte.

A principal diferença é que, no feriado, a suspensão das atividades é prevista em lei e costuma atingir tanto órgãos públicos quanto parte da iniciativa privada.

Já o ponto facultativo é uma decisão do poder público. Nesse caso, apenas os órgãos e servidores abrangidos pelo decreto têm o expediente alterado, enquanto empresas privadas decidem se mantêm ou não o funcionamento normal.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima