Contagem faz mutirão de castração e adoção de pets neste sábado (27/6)
Movimento será realizado no CSU Eldorado, localizado na rua Portugal, 30, no Bairro Glória
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A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai promover, neste sábado (27/6), a partir das 7h, um mutirão de castração de cães e gatos no CSU Eldorado, localizado na rua Portugal, 30, no Bairro Glória. A iniciativa, que atenderá exclusivamente animais previamente cadastrados, pretende estabelecer um novo recorde nacional de procedimentos cirúrgicos realizados em um único dia.
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O objetivo principal do município é alcançar a marca de aproximadamente 1.500 cirurgias ao longo do evento. Para entrar para a história, a ação precisa ultrapassar 1.462 atendimentos — atual recorde nacional, registrado em maio deste ano por outra cidade da Grande BH.
Além do impacto direto no controle populacional de animais e na saúde pública, o evento terá uma programação voltada para toda a família. O público que passar pelo CSU Eldorado poderá visitar uma tenda de adoção responsável com cães adultos e filhotes que buscam um novo lar, além de usufruir de barracas da Economia Solidária, venderão alimentos, bebidas e artesanatos produzidos por empreendedores locais.
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Cuidados pós-operatórios
Para assegurar a organização e o fluxo do megaevento, a prefeitura estruturou uma área exclusiva voltada para o embarque e desembarque dos animais. A administração municipal ressalta que não haverá estacionamento disponível no local para os tutores.
Os cães e gatos contemplados terão direito a uma assistência completa e gratuita, que inclui:
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Microchipagem para identificação e monitoramento;
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Medicamentos para a recuperação;
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Roupa cirúrgica protetora (específica para as fêmeas);
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Colar elizabetano (específico para os machos);
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Orientações detalhadas repassadas aos tutores para os cuidados pós-operatórios.
Orientações aos tutores
As inscrições para este mutirão já estão encerradas. Os responsáveis pelos animais agendados devem ficar atentos aos critérios obrigatórios para a cirurgia: é necessário conferir o horário exato do atendimento impresso no comprovante e garantir que o cão ou gato esteja em jejum absoluto de água e comida por, no mínimo, oito horas antes do procedimento.
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No momento da chegada, o tutor deve apresentar obrigatoriamente um documento oficial com foto, comprovante de residência e o comprovante de inscrição do animal.
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SERVIÇO:
Mega mutirão de castração
Data: sábado (27/6)
Local: CSU Eldorado - Rua Portugal, 30, Bairro Glória
Horário: a partir de 7h