Assine
overlay
Início Gerais
CUIDADO ANIMAL

Contagem faz mutirão de castração e adoção de pets neste sábado (27/6)

Movimento será realizado no CSU Eldorado, localizado na rua Portugal, 30, no Bairro Glória

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
25/06/2026 17:17 - atualizado em 25/06/2026 17:18

compartilhe

SIGA
×
Em Contagem, mega mutirão de castração vai acontecer neste sábado (27/6) e pode bater recorde nacional
Em Contagem, mega mutirão de castração vai acontecer neste sábado (27/6) e pode bater recorde nacional crédito: Luci Sallum

A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai promover, neste sábado (27/6), a partir das 7h, um mutirão de castração de cães e gatos no CSU Eldorado, localizado na rua Portugal, 30, no Bairro Glória. A iniciativa, que atenderá exclusivamente animais previamente cadastrados, pretende estabelecer um novo recorde nacional de procedimentos cirúrgicos realizados em um único dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O objetivo principal do município é alcançar a marca de aproximadamente 1.500 cirurgias ao longo do evento. Para entrar para a história, a ação precisa ultrapassar 1.462 atendimentos — atual recorde nacional, registrado em maio deste ano por outra cidade da Grande BH.

Além do impacto direto no controle populacional de animais e na saúde pública, o evento terá uma programação voltada para toda a família. O público que passar pelo CSU Eldorado poderá visitar uma tenda de adoção responsável com cães adultos e filhotes que buscam um novo lar, além de usufruir de barracas da Economia Solidária, venderão alimentos, bebidas e artesanatos produzidos por empreendedores locais.

Leia Mais

Cuidados pós-operatórios

Para assegurar a organização e o fluxo do megaevento, a prefeitura estruturou uma área exclusiva voltada para o embarque e desembarque dos animais. A administração municipal ressalta que não haverá estacionamento disponível no local para os tutores.

Os cães e gatos contemplados terão direito a uma assistência completa e gratuita, que inclui:

  • Microchipagem para identificação e monitoramento;

  • Medicamentos para a recuperação;

  • Roupa cirúrgica protetora (específica para as fêmeas);

  • Colar elizabetano (específico para os machos);

  • Orientações detalhadas repassadas aos tutores para os cuidados pós-operatórios.

Orientações aos tutores

As inscrições para este mutirão já estão encerradas. Os responsáveis pelos animais agendados devem ficar atentos aos critérios obrigatórios para a cirurgia: é necessário conferir o horário exato do atendimento impresso no comprovante e garantir que o cão ou gato esteja em jejum absoluto de água e comida por, no mínimo, oito horas antes do procedimento.

Leia Mais

No momento da chegada, o tutor deve apresentar obrigatoriamente um documento oficial com foto, comprovante de residência e o comprovante de inscrição do animal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

SERVIÇO:


Mega mutirão de castração
Data: sábado (27/6)
Local: CSU Eldorado - Rua Portugal, 30, Bairro Glória
Horário: a partir de 7h

Tópicos relacionados:

castracao mutirao pet

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay