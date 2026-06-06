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ACIDENTE GRAVE

Carro com mãe e filho fica embaixo de caminhão durante acidente em Contagem

As vítimas foram resgatadas pelos bombeiros e encaminhadas pelo Samu para atendimento hospitalar

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Quéren Hapuque
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Repórter
06/06/2026 15:40 - atualizado em 06/06/2026 15:48

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Mulher de 40 anos ficou com as pernas presas às ferragens, e criança de 6 anos foi resgatada pelos bombeiros
Mulher de 40 anos ficou com as pernas presas às ferragens, e criança de 6 anos foi resgatada pelos bombeiros crédito: ReproduçãoCBMMG

Uma mulher de 40 anos e o filho, de 6, ficaram presos às ferragens após um acidente entre um carro e uma carreta na Avenida Padre Joaquim Martins, no bairro Europa, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (6/5). 

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o automóvel ficou sob a carreta após a colisão. A mulher teve as pernas presas às ferragens e a criança também ficou retida no veículo.

 

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Cinco equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate das vítimas. Após serem retirados do carro, mãe e filho foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para uma unidade hospitalar.

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O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.

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