Carro com mãe e filho fica embaixo de caminhão durante acidente em Contagem

Uma mulher de 40 anos e o filho, de 6, ficaram presos às ferragens após um acidente entre um carro e uma carreta na Avenida Padre Joaquim Martins, no bairro Europa, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (6/5).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o automóvel ficou sob a carreta após a colisão. A mulher teve as pernas presas às ferragens e a criança também ficou retida no veículo.

Cinco equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate das vítimas. Após serem retirados do carro, mãe e filho foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para uma unidade hospitalar.

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O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.