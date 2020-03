Mulher morre em acidente entre ônibus e carro em Contagem

morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo um carro e um ônibus na noite desta segunda-feira no Bairro Granja Ouro Branco, em Contagem, na Grande BH. Uma mulhere outra ficouem um acidente envolvendo um carro e um ônibus na noite desta segunda-feira no Bairro Granja Ouro Branco, em Contagem, na Grande BH.









O impacto da batida foi tão grande que a frente do carro ficou totalmente destruída. As vítimas ficaram presas às ferragens. A condutora do veículo, uma jovem de 23 anos, sofreu lesões nos membros superiores e inferiores. Ela foi socorrida consciente, com dores generalizadas e conduzida ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII em estado grave.





Já a mulher de 49 anos, que estava no banco do passageiro, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no local. O óbito foi constatado pelo SAMU. Também de acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não havia sido possível identificar como o acidente ocorreu.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira