Veja onde fica o Hospital Veterinário Público de BH e como ser atendido

Quem tem um cachorro ou gato e não consegue pagar por atendimento veterinário pode recorrer ao Complexo Público Veterinário de Belo Horizonte (CPVBH), que oferece consultas, exames, cirurgias, internações e atendimento de urgência e emergência de forma gratuita para animais de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Inaugurado em maio de 2021, o complexo é referência no atendimento clínico, cirúrgico e hospitalar de cães e gatos na capital. Desde a abertura, já realizou 42.090 atendimentos, entre consultas, retornos, procedimentos de urgência e emergência e cirurgias.

Quem pode ser atendido?

O atendimento é destinado a cães e gatos de tutores que moram em Belo Horizonte e não têm condições de arcar com os custos de tratamento veterinário.

Para conseguir atendimento é preciso apresentar:

documento de identidade;

comprovante de residência em Belo Horizonte;

inscrição no CadÚnico ou declaração de hipossuficiência.

Atualmente, o Complexo Público Veterinário funciona na Rua Albert Charlé, 79, no bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de Belo Horizonte.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Todos os dias são distribuídas 45 senhas, por ordem de chegada, para consultas clínicas. Casos classificados como urgência e emergência recebem atendimento prioritário.

O serviço oferece consultas clínicas, retornos, exames laboratoriais e de imagem, procedimentos ambulatoriais, internações, cirurgias de baixa e alta complexidade e atendimento de urgência e emergência.

Como funciona o SAMUVet?

Além do atendimento no hospital veterinário, Belo Horizonte conta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências e Emergências Médico-Veterinárias (SAMUVet), que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, para atender cães e gatos em situações graves.

O serviço pode ser acionado pelo telefone (31) 2888-0000. Após a ligação, o solicitante deve encaminhar fotos ou vídeos da ocorrência pelo WhatsApp no mesmo número, além de documento de identificação e outras informações solicitadas pela equipe.

O atendimento é destinado a animais vítimas de atropelamentos, fraturas, hemorragias, traumas e resgates em locais de difícil acesso ou em situação de risco iminente. O SAMUVet não realiza recolhimento de animais em situação de rua sem urgência, casos de maus-tratos ou atendimento de animais com ferimentos leves.

Rede veterinária será ampliada

A Prefeitura de Belo Horizonte vai ampliar a estrutura do Complexo Público Veterinário. O hospital será transferido para uma nova sede nas instalações do Centro Universitário UniBH, também na Região Oeste, em um espaço maior e com estrutura mais moderna para consultas, exames e cirurgias.

A atual unidade, no bairro Madre Gertrudes, passará a funcionar como base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências e Emergências Médico-Veterinárias (SAMUVet), reunindo a central telefônica, a classificação de risco e as ambulâncias veterinárias. Além disso, a rede contará com uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Animal, voltada aos atendimentos de baixa complexidade.

A rede também ganhará uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Animal, prevista para funcionar na Regional Norte, destinada aos casos de baixa complexidade, além de uma Central de Regulação e Triagem para organizar o fluxo de atendimentos.

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Com a ampliação, a capacidade diária de consultas passará de 45 para 75 atendimentos.