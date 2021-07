Hospital Público Veterinário faz parceria com Uni-BH e recebe ambulância

Animais poderão ser transferidos para instituições parceiras (foto: Reprodução/ Pixabay ) Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte (HPV-BH) agora conta com uma ambulância para realizar a transferência de animais. Os cães e gatos que necessitarem de atendimentos mais específicos e apresentarem um quadro grave, poderão ser atendidos, sem custo, em outras instituições parceiras, como no Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH), localizado no bairro Buritis. Meses após o início das atividades, o(HPV-BH) agora conta com uma ambulância para realizar a transferência de animais. Os cães e gatos que necessitarem de atendimentos mais específicos e apresentarem um quadro grave, poderão ser atendidos, sem custo, em outras instituições parceiras, como no Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH), localizado no bairro Buritis.





Inaugurado em março deste ano, o HPV-BH oferece atendimento para cães e gatos de famílias que não têm condições financeiras para custear o tratamento dos animais. O hospital é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Há capacidade para 30 atendimentos diários, com retirada de senhas no local.

Ele é gerido pela Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais/MG (Anclivepa Minas), por meio de uma Parceria Público Privada (PPP) com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), com cogestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E agora, também conta com a parceria do Uni-BH.

Segundo o centro universitário, um corpo técnico da faculdade, formado por professores, recém-formados (aprimorandos) e graduandos, está à frente dos atendimentos do hospital, que está localizado no Bairro Madre Gertrudes, região Oeste da capital.

“A abertura do hospital público é um benefício à população, que carecia de uma assistência gratuita e de qualidade nos cuidados com seus animais. Além de seu papel socialmente relevante para a cidade, a unidade conta com um apoio técnico referendado, uma vez que os profissionais envolvidos são docentes do Uni-BH, que coordenam e supervisionam alunos e alunas que atuam no local”, afirma Aldair Junio, professor de Medicina Veterinária do Uni-BH e vice-presidente da Anclivepa Minas.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.