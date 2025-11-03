Curso capacita veterinários para prescrição de Cannabis

Um levantamento nacional intitulado “Demografia da Medicina Veterinária do Brasil”, conduzido pelos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária do Paraná (CRMV-PR) e do Espírito Santo (CRMV-ES), revelou que o país conta atualmente com 166 mil médicos veterinários em atividade. O estudo posiciona o Brasil entre os países com o maior número de profissionais e de cursos de Medicina Veterinária do mundo, refletindo a expansão do mercado e a crescente valorização do cuidado animal como parte da saúde pública e familiar.

Neste mesmo sentido, o Manual Pet Food Brasil, elaborado pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), identifica que o país abriga a terceira maior população de animais de estimação do planeta, com aproximadamente 157 milhões de pets entre cães, gatos, aves, peixes ornamentais, répteis e pequenos mamíferos. Os números revelam uma demanda cada vez mais complexa e diversificada por cuidados de saúde animal, que vai além da medicina convencional e incorpora práticas integrativas, como o uso terapêutico da Cannabis medicinal.

“A realidade é que os tutores estão cada vez buscando alternativas seguras e integrativas para o bem-estar de seus animais”, avalia Dra. Mariana de Paula, médica veterinária, CRMV-SP 21.785, e pesquisadora do uso terapêutico da Cannabis medicinal. Portanto, com a crescente busca por terapias alternativas e complementares, aumenta também a responsabilidade científica e técnica dos profissionais. “Quando o profissional não está preparado, muitas vezes o próprio tutor já chega ao consultório trazendo informações e pesquisas científicas recentes sobre novas terapias como, por exemplo, o uso da Cannabis medicinal”, observa Dra. Mariana.

Nesse sentido, a médica veterinária é a responsável pela iniciativa da Vigo Academy, plataforma de educação voltada à capacitação de profissionais da saúde em temas relacionados à Cannabis medicinal, com foco em ciência, segurança e ética clínica no uso da Cannabis medicinal. A instituição lançou o Curso de Prescrição de Cannabis Medicinal para Veterinários, uma formação online voltada a médicos veterinários e estudantes que buscam compreender, de forma técnica, científica e ética, o uso das moléculas da Cannabis em diferentes espécies animais.

O programa combina ciência, segurança e prática clínica, abordando desde os fundamentos biológicos do sistema endocanabinoide animal até protocolos de dosagem, farmacocinética, legislação vigente e acompanhamento de pacientes. “A proposta é oferecer uma capacitação sólida, baseada em evidências clínicas e protocolos que priorizem o bem-estar animal e a segurança do profissional”, explica Mariana.

Segundo ela, o conhecimento é essencial para o uso responsável de moléculas como o Canabidiol (CBD) e o Tetrahidrocanabinol (THC), reconhecidas por seu potencial terapêutico no controle de epilepsia refratária, dor crônica, inflamações e distúrbios comportamentais. “A Cannabis medicinal já se mostra uma aliada em diversos tratamentos veterinários, assim como acontece na medicina humana. Capacitar o profissional é garantir que essa prática ocorra de forma científica, segura e ética”, pontua. Desde outubro de 2024, veterinários no Brasil estão autorizados a prescrever Cannabis para o tratamento de animais.

Formação continuada e responsabilidade científica

Para a veterinária, a expansão do uso terapêutico da Cannabis na medicina veterinária exige atualização permanente. “Identificamos uma urgência real em ampliar o conhecimento técnico dos colegas profissionais da saúde animal. As evidências científicas sobre os fitocanabinoides estão evoluindo rapidamente, e compreender sua ação no sistema endocanabinoide é imprescindível para garantir um uso seguro e eficaz nas diversas espécies”, afirma.

Além disso, a profissional acrescenta que a medicina veterinária assume um papel estratégico na promoção do bem-estar e da saúde integral dos animais de companhia, como os pets. “O avanço da Cannabis medicinal contribui para uma visão mais ampla do cuidado, fundamentada em ciência, compaixão e inovação. Esses são os pilares que norteiam esta formação da Vigo, com base em aulas teóricas, estudos de caso que tive e suporte técnico especializado para veterinários”, pontua.

Medicina veterinária moderna: a Cannabis como nova fronteira terapêutica?

Com o respaldo de estudos publicados em periódicos internacionais, como a Frontiers in Veterinary Science, cresce o consenso de que os fitocanabinoides representam uma nova fronteira terapêutica para o manejo de doenças crônicas e para o aprimoramento do bem-estar animal.

A difusão desse conhecimento técnico, segundo a especialista, é essencial para alinhar a medicina veterinária brasileira às tendências globais da medicina integrativa e baseada em evidências.

“O domínio científico sobre os canabinoides amplia as possibilidades terapêuticas e permite que o veterinário atue com segurança e sensibilidade diante das novas demandas da profissão. É uma mudança de paradigma, e nosso papel é preparar esses profissionais para o futuro da medicina veterinária. Não é preciso ter medo para usar Cannabis em prol da saúde animal, é preciso ter conhecimento”, conclui Dra. Mariana.