Último Brasil x Japão em Copas do Mundo teve goleada e show de Ronaldo; relembre (Brasil x Japão em 2006)

Brasil e Japão voltam a se enfrentar em uma Copa do Mundo na próxima segunda-feira (29/6), pelos 16 avos de final da edição de 2026. Será apenas o segundo duelo entre as seleções na história dos Mundiais. O primeiro aconteceu há 20 anos e terminou em goleada brasileira por 4 a 1, com atuação histórica de Ronaldo Fenômeno.

A partida foi disputada em 22 de junho de 2006, no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Alemanha.

Na ocasião, a Seleção Brasileira, comandada por Carlos Alberto Parreira, já estava classificada para as oitavas de final, mas confirmou a liderança do grupo com 100% de aproveitamento. O Japão, treinado pelo brasileiro Zico, precisava vencer para seguir vivo na competição, mas acabou eliminado.

Ronaldinho e Nakata em disputa (foto: AFP)

Japão saiu na frente

Apesar do favoritismo brasileiro, quem abriu o placar foi o Japão. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Keiji Tamada recebeu lançamento em profundidade, ganhou da defesa brasileira e bateu na saída de Dida para colocar os japoneses em vantagem.

O gol chegou a preocupar, mas a resposta veio ainda antes do intervalo. Já nos acréscimos da primeira etapa, Cicinho cruzou da direita e Ronaldo Fenômeno apareceu livre na área para marcar de cabeça e deixar tudo igual.

Brasil deslanchou no segundo tempo

A igualdade devolveu tranquilidade à Seleção, que dominou completamente a etapa complementar. Logo aos oito minutos, Juninho Pernambucano acertou um potente chute de longa distância e virou o jogo para o Brasil.

A superioridade brasileira aumentou com o passar do tempo. Aos 14 minutos, Ronaldinho Gaúcho encontrou Gilberto dentro da área, e o lateral-esquerdo bateu cruzado para ampliar a vantagem.

Já perto do fim, Ronaldo voltou a balançar as redes. Após boa troca de passes com Juan, o camisa 9 finalizou com categoria para fechar a goleada por 4 a 1.

Jogadores brasileiros comemora gol contra o Japão (foto: AFP)

Noite histórica para Ronaldo

Mais do que garantir a vitória brasileira, a partida marcou um momento histórico para Ronaldo Fenômeno.

Com os dois gols marcados diante do Japão, o atacante chegou a 14 gols em Copas do Mundo, ultrapassou Pelé e igualou o alemão Gerd Müller como maior artilheiro da história da competição naquele momento.

Poucos dias depois, nas oitavas de final contra Gana, Ronaldo marcaria novamente e se isolaria na liderança histórica, marca que permaneceu até ser superada por Miroslav Klose em 2014.

Ronaldo comemora gol contra o Japão (foto: AFP)

Brasil chega embalado para reencontro

Vinte anos depois, brasileiros e japoneses voltam a medir forças em um Mundial. A Seleção Brasileira chega embalada após terminar a primeira fase da Copa do Mundo de 2026 na liderança do Grupo C, enquanto o Japão avançou como segundo colocado do Grupo F.

O confronto desta segunda-feira vale vaga nas oitavas de final e reabre um duelo que, até hoje, traz excelentes lembranças aos torcedores brasileiros.

Brasil x Japão em Copas do Mundo

Copa do Mundo de 2006 Fase de grupos

Brasil 4 x 1 Japão

Data: 22 de junho de 2006

Local: Signal Iduna Park, Dortmund (Alemanha)

Gols:

Keiji Tamada (Japão)

Ronaldo (2)

Juninho Pernambucano

Gilberto

Técnicos:

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Brasil: Carlos Alberto Parreira

Japão: Zico

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