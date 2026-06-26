Último Brasil x Japão em Copas do Mundo teve goleada e show de Ronaldo; relembre
Partida foi disputada em 2006, em Dortmund, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Alemanha
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Brasil e Japão voltam a se enfrentar em uma Copa do Mundo na próxima segunda-feira (29/6), pelos 16 avos de final da edição de 2026. Será apenas o segundo duelo entre as seleções na história dos Mundiais. O primeiro aconteceu há 20 anos e terminou em goleada brasileira por 4 a 1, com atuação histórica de Ronaldo Fenômeno.
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A partida foi disputada em 22 de junho de 2006, no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Alemanha.
Na ocasião, a Seleção Brasileira, comandada por Carlos Alberto Parreira, já estava classificada para as oitavas de final, mas confirmou a liderança do grupo com 100% de aproveitamento. O Japão, treinado pelo brasileiro Zico, precisava vencer para seguir vivo na competição, mas acabou eliminado.
Japão saiu na frente
Apesar do favoritismo brasileiro, quem abriu o placar foi o Japão. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Keiji Tamada recebeu lançamento em profundidade, ganhou da defesa brasileira e bateu na saída de Dida para colocar os japoneses em vantagem.
O gol chegou a preocupar, mas a resposta veio ainda antes do intervalo. Já nos acréscimos da primeira etapa, Cicinho cruzou da direita e Ronaldo Fenômeno apareceu livre na área para marcar de cabeça e deixar tudo igual.
Brasil deslanchou no segundo tempo
A igualdade devolveu tranquilidade à Seleção, que dominou completamente a etapa complementar. Logo aos oito minutos, Juninho Pernambucano acertou um potente chute de longa distância e virou o jogo para o Brasil.
A superioridade brasileira aumentou com o passar do tempo. Aos 14 minutos, Ronaldinho Gaúcho encontrou Gilberto dentro da área, e o lateral-esquerdo bateu cruzado para ampliar a vantagem.
Já perto do fim, Ronaldo voltou a balançar as redes. Após boa troca de passes com Juan, o camisa 9 finalizou com categoria para fechar a goleada por 4 a 1.
Noite histórica para Ronaldo
Mais do que garantir a vitória brasileira, a partida marcou um momento histórico para Ronaldo Fenômeno.
Com os dois gols marcados diante do Japão, o atacante chegou a 14 gols em Copas do Mundo, ultrapassou Pelé e igualou o alemão Gerd Müller como maior artilheiro da história da competição naquele momento.
Poucos dias depois, nas oitavas de final contra Gana, Ronaldo marcaria novamente e se isolaria na liderança histórica, marca que permaneceu até ser superada por Miroslav Klose em 2014.
Brasil chega embalado para reencontro
Vinte anos depois, brasileiros e japoneses voltam a medir forças em um Mundial. A Seleção Brasileira chega embalada após terminar a primeira fase da Copa do Mundo de 2026 na liderança do Grupo C, enquanto o Japão avançou como segundo colocado do Grupo F.
O confronto desta segunda-feira vale vaga nas oitavas de final e reabre um duelo que, até hoje, traz excelentes lembranças aos torcedores brasileiros.
Brasil x Japão em Copas do Mundo
Copa do Mundo de 2006 Fase de grupos
Brasil 4 x 1 Japão
Data: 22 de junho de 2006
Local: Signal Iduna Park, Dortmund (Alemanha)
Gols:
- Keiji Tamada (Japão)
- Ronaldo (2)
- Juninho Pernambucano
- Gilberto
Técnicos:
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- Brasil: Carlos Alberto Parreira
- Japão: Zico
A notícia Último Brasil x Japão em Copas do Mundo teve goleada e show de Ronaldo; relembre foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo