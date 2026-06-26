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CARTÃO-POSTAL DE BH

Lagoa da Pampulha: decreto libera turismo, mas mantém veto a pesca

Regras para exploração comercial e turística da Lagoa da Pampulha são publicadas, mas mantêm restrições históricas. Confira o que foi autorizado

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
26/06/2026 13:48

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A operação é fruto de investigações sobre crimes ambientais relacionados a fraudes em processos licitatórios para o tratamento das águas da Lagoa da Pampulha
Lagoa da Pampulha, em BH, poderá receber atividades turísitcas, mas interessados precisam cumprir uma série de exigências crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um dos principais cartões-postais da capital mineira e integrante do Conjunto Moderno reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade, a Lagoa da Pampulha teve seu uso regularizado. Novo decreto da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) detalha quais atividades econômicas, turísticas e de preservação passam a ser permitidas no local, ao mesmo tempo em que consolida proibições históricas que ainda dividem opiniões entre frequentadores e especialistas: continuam expressamente vetados o banho, a natação e a pesca.

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A medida, regularizada nessa quinta-feira (25/6), conforme publicação do Diário Oficial do Município (DOM), busca dar ordenamento jurídico e institucional para a exploração da lagoa, que há décadas sofre com gargalos de poluição e debates sobre seu potencial de uso pela população. A partir de agora, o município permite passeios turísticos de barco, eventos corporativos, produções audiovisuais e atividades de pesquisa ambiental, desde que previamente autorizados e sem que haja o chamado "contato primário", isto é, o toque direto e intencional do cidadão com a água.

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Para sair do papel, qualquer evento ou atividade de lazer de interesse público na Lagoa da Pampulha precisará enfrentar um rigoroso crivo burocrático. O decreto exige a anuência de uma cadeia de órgãos municipais e federais, incluindo a Belotur, as secretarias de Meio Ambiente, Cultura e Política Urbana, além de institutos de proteção ao patrimônio, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha/MG).

Para a utilização de embarcações a motor, permitidas para passeios turísticos, produções e ações de fiscalização, a Marinha do Brasil também deverá emitir parecer favorável. O texto traz ainda um alerta sanitário e ecológico rigoroso: "As embarcações e os equipamentos deverão passar por quarentena e desinfecção antes de sua introdução no corpo d’água, conforme diretrizes previstas em portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente".

A exigência visa blindar a lagoa contra a introdução de espécies exóticas ou contaminações externas que possam agravar a já fragilizada situação ambiental do reservatório. O uso de motos náuticas (jet skis) ficou estritamente restrito a ações de salvamento, apoio ou fiscalização do Executivo municipal.

Habilitação exigida

Mesmo com as discussões avançadas para a Pampulha, o capitão dos Portos de Minas Gerais, Alessandro de Paula Lima, alertou que as regras de segurança e fiscalização da Marinha são rígidas em todo o estado – incluindo locais de forte turismo náutico, como o Lago de Furnas e Três Marias.

Em entrevista ao programa “Em Minas”, da TV Alterosa, Lima explicou que os inspetores realizam abordagens diretas na água, funcionando de forma semelhante a uma blitz de trânsito.

Para conduzir qualquer embarcação de lazer, o cidadão precisa estar regularizado. “A embarcação tem que ter o certificado de segurança, por exemplo, coletes salva-vidas (...) e a documentação dos condutores. Se estiver fora das normas ou sendo conduzida irregularmente, ela pode ser apreendida e o condutor é autuado”, avisou.

O comandante lembrou ainda que para pilotar lanchas comuns é necessária a carteira de amador, enquanto as motos aquáticas (jet-skis) exigem uma habilitação e treinamento específicos obtidos em escolas náuticas credenciadas, com exames finais aplicados pela própria Marinha.

Avanço turístico x acesso parcial

A regulamentação sinaliza um avanço para o turismo náutico controlado e para a atração de investimentos privados e eventos institucionais na região. Porém, também joga luz sobre a questão da despoluição total. Atividades populares e tradicionais na orla, como a pesca de subsistência ou de lazer, e esportes de remo individual, como o stand up paddle e o esqui aquático, foram proibidos.

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A restrição a modalidades esportivas individuais e à pesca evidencia que a qualidade da água da Pampulha, apesar do investimento público em projetos de recuperação ao longo dos anos, ainda não atingiu patamares seguros para o uso pleno pela população. A imposição dessas regras e a obrigatoriedade de seguros e demarcações físicas são etapas que garantem a integridade física dos frequentadores, evitando acidentes e preservando o ecossistema local. Conforme o decreto, a Belotur e secretarias envolvidas devem avaliar continuamente a experiência da navegação no corpo d'água.

O que foi autorizado?

  • Atividades turísticas e de lazer promovidas ou concedidas pelo Município
  • Atividades de conservação, pesquisa, resgate e recuperação ambiental
  • Eventos culturais, turísticos, corporativos ou institucionais e produções audiovisuais

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