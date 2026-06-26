Lagoa da Pampulha: decreto libera turismo, mas mantém veto a pesca

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um dos principais cartões-postais da capital mineira e integrante do Conjunto Moderno reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade, a Lagoa da Pampulha teve seu uso regularizado. Novo decreto da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) detalha quais atividades econômicas, turísticas e de preservação passam a ser permitidas no local, ao mesmo tempo em que consolida proibições históricas que ainda dividem opiniões entre frequentadores e especialistas: continuam expressamente vetados o banho, a natação e a pesca.

A medida, regularizada nessa quinta-feira (25/6), conforme publicação do Diário Oficial do Município (DOM), busca dar ordenamento jurídico e institucional para a exploração da lagoa, que há décadas sofre com gargalos de poluição e debates sobre seu potencial de uso pela população. A partir de agora, o município permite passeios turísticos de barco, eventos corporativos, produções audiovisuais e atividades de pesquisa ambiental, desde que previamente autorizados e sem que haja o chamado "contato primário", isto é, o toque direto e intencional do cidadão com a água.

Para sair do papel, qualquer evento ou atividade de lazer de interesse público na Lagoa da Pampulha precisará enfrentar um rigoroso crivo burocrático. O decreto exige a anuência de uma cadeia de órgãos municipais e federais, incluindo a Belotur, as secretarias de Meio Ambiente, Cultura e Política Urbana, além de institutos de proteção ao patrimônio, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha/MG).

Para a utilização de embarcações a motor, permitidas para passeios turísticos, produções e ações de fiscalização, a Marinha do Brasil também deverá emitir parecer favorável. O texto traz ainda um alerta sanitário e ecológico rigoroso: "As embarcações e os equipamentos deverão passar por quarentena e desinfecção antes de sua introdução no corpo d’água, conforme diretrizes previstas em portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente".

A exigência visa blindar a lagoa contra a introdução de espécies exóticas ou contaminações externas que possam agravar a já fragilizada situação ambiental do reservatório. O uso de motos náuticas (jet skis) ficou estritamente restrito a ações de salvamento, apoio ou fiscalização do Executivo municipal.

Habilitação exigida

Mesmo com as discussões avançadas para a Pampulha, o capitão dos Portos de Minas Gerais, Alessandro de Paula Lima, alertou que as regras de segurança e fiscalização da Marinha são rígidas em todo o estado – incluindo locais de forte turismo náutico, como o Lago de Furnas e Três Marias.

Em entrevista ao programa “Em Minas”, da TV Alterosa, Lima explicou que os inspetores realizam abordagens diretas na água, funcionando de forma semelhante a uma blitz de trânsito.

Para conduzir qualquer embarcação de lazer, o cidadão precisa estar regularizado. “A embarcação tem que ter o certificado de segurança, por exemplo, coletes salva-vidas (...) e a documentação dos condutores. Se estiver fora das normas ou sendo conduzida irregularmente, ela pode ser apreendida e o condutor é autuado”, avisou.

O comandante lembrou ainda que para pilotar lanchas comuns é necessária a carteira de amador, enquanto as motos aquáticas (jet-skis) exigem uma habilitação e treinamento específicos obtidos em escolas náuticas credenciadas, com exames finais aplicados pela própria Marinha.

Avanço turístico x acesso parcial

A regulamentação sinaliza um avanço para o turismo náutico controlado e para a atração de investimentos privados e eventos institucionais na região. Porém, também joga luz sobre a questão da despoluição total. Atividades populares e tradicionais na orla, como a pesca de subsistência ou de lazer, e esportes de remo individual, como o stand up paddle e o esqui aquático, foram proibidos.

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A restrição a modalidades esportivas individuais e à pesca evidencia que a qualidade da água da Pampulha, apesar do investimento público em projetos de recuperação ao longo dos anos, ainda não atingiu patamares seguros para o uso pleno pela população. A imposição dessas regras e a obrigatoriedade de seguros e demarcações físicas são etapas que garantem a integridade física dos frequentadores, evitando acidentes e preservando o ecossistema local. Conforme o decreto, a Belotur e secretarias envolvidas devem avaliar continuamente a experiência da navegação no corpo d'água.

O que foi autorizado?