Pampulha: qual a origem do nome do cartão-postal de BH?

Pampulha. Para os belo-horizontinos, o nome evoca imediatamente a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer espelhada na lagoa. Mas de onde veio essa palavra tão característica? A resposta é uma viagem que começa no latim, cruza o Atlântico e se enraíza em Minas.

Da folha de videira a Lisboa

A origem mais aceita para o nome "Pampulha" vem do latim pampanus, que significa "folha de videira". Com o tempo, a palavra evoluiu para o diminutivo pampanuculum, que em português se transformou em Pampulha.

Esse nome batizou um bairro em Lisboa, Portugal, famoso por sua Calçada da Pampulha, e é, de certa maneira, uma conexão com a terra que colonizou o Brasil.

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A travessia para Minas Gerais

Foi justamente essa lembrança lusitana que cruzou o oceano. A Fazenda Pampulha, que deu origem a toda a região, foi fundada por proprietários portugueses, que trouxeram o nome de sua terra natal para batizar as novas terras em Minas Gerais.

Segundo relatos históricos, antes da criação da famosa lagoa, a área era conhecida como "Pampulha Velha", um pequeno povoado chamado Arraial de Santo Antônio. Este núcleo inicial ficava próximo ao córrego que hoje alimenta a represa, mostrando que o nome já circulava pela região muito antes de JK.

Na década de 1940, Juscelino Kubitschek viu ali o potencial para criar uma área de lazer e um marco da arquitetura moderna. Nascia assim o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, com obras de Niemeyer, jardins de Burle Marx e painéis de Portinari.

Um legado reconhecido

A importância do complexo foi consolidada globalmente em julho de 2016, quando o Conjunto Moderno da Pampulha foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. Este reconhecimento completa uma década este ano, e celebra a inovação do projeto que redefiniu a paisagem de Belo Horizonte.

E a teoria do carvão?

Existe ainda uma teoria alternativa, menos difundida, que sugere uma origem híbrida para o nome. A palavra seria uma junção de "pampa", de origem indígena, significando planície, com "hulha", o tipo de carvão mineral. Embora seja uma hipótese interessante, a conexão com Lisboa é historicamente mais robusta e documentada.

De folha de videira a patrimônio mundial, o nome Pampulha carrega em suas sílabas séculos de história, migração e transformação, consolidando-se como um símbolo indissociável da identidade de Belo Horizonte.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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